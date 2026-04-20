La historia real que insipiró la temporada 2 de Bronca, la serie de Netflix - NETFLIX

MADRID, 20 Abr. (CulturaOcio) -

Lee Sung Jin, creador de Bronca, ha explicado que la segunda temporada de la serie articula una historia sobre las diferencias de clase y la desigualdad en el acceso a la sanidad a partir de varias experiencias vividas y observadas de primera mano.

La nueva entrega, ya disponible en Netflix, sigue a tres parejas que pertenecen a generaciones y estratos económicos distintos: Ashley y Austin, jóvenes empleados de un club de campo; Lindsay y Josh, un matrimonio acomodado en plena crisis; y la presidenta Park junto al doctor Kim, figuras situadas en la cúspide de ese ecosistema de poder.

Según explica el guionista y director en una entrevista con People, el detonante de la temporada fue una bronca que escuchó al salir de la casa de una pareja. A partir de ahí, lo que más le interesó no fue el incidente en sí, sino la lectura que hicieron de ella quienes la conocieron después.

"Fue entonces cuando los más jóvenes reaccionaron como Ashley y Austin, mientras que mis coetáneos o la gente de más edad decían: 'Es una pelea. Quiero decir, ¿quién no ha discutido alguna vez?'", recuerda Lee, que subraya que quería construir una temporada "honesta" sobre "el amor joven frente al amor en la madurez en 2026".

Ese planteamiento "obligaba a abordar el tema de la clase", que considera que "afecta a cada interacción". Para subrayar unas diferencias sociales que "no están mejorando, están empeorando", la trama sitúa a Ashley ante una emergencia médica agravada por la ausencia de seguro y por una espera extenuante en urgencias, una situación inspirada en cuando él pasó 10 horas allí con su mujer.

"Literalmente apunté en la app de notas todo lo que pasó y los diálogos que escuché y prácticamente hice un copia y pega. Así que ese episodio no es una exageración, ese es el estado actual de nuestro sistema sanitario", advierte.

También el escenario de la temporada, Montecito, la exclusiva comunidad costera de Santa Bárbara, se escogió por una observación real. "Estaba cuidando la casa de un amigo que tenía una membresía en el Montecito Club y pude usarla durante un mes", cuenta Jin, que explica que "mientras estaba allí me di cuenta de que todos los socios pertenecían a la Generación Silenciosa o a los baby boomers, mientras que los empleados eran de la generación Z o millennials".

"Y, por mucho que trabajen esos empleados, nunca van a llegar a ser socios, lo que me parece una metáfora o un microcosmos interesante del punto en el que nos encontramos como sociedad. Así que tomamos esa metáfora y la llevamos hasta el final", asegura el responsable de la ficción, que recientemente ha renovado su acuerdo plurianual con Netflix para desarrollar series y largometrajes.

EL CREADOR DE BRONCA DEFIENDE LA REALIDAD COMO MOTOR DEL RELATO

Jin ha vinculado este enfoque a una voluntad de reflejar el mundo tal y como es, defendiendo que "simplemente estamos respondiendo a la vida real". "Ojalá lleguemos a un punto en el que la sociedad no sea como es para poder escribir sobre algo distinto a la clase", señala el realizador, que añade que "hasta entonces, seguiremos gritándolo a los cuatro vientos".

"Una joven pareja es testigo de una alarmante pelea entre su jefe y su mujer, lo que desencadena jugadas de ajedrez de favores y coacciones en el elitista mundo de un club de campo y su multimillonario propietario coreano", reza la sinopsis de la segunda temporada de Bronca, cuya primera entrega se alzó con ocho Emmy, entre ellos mejor serie limitada o antológica, mejor actor, mejor actriz y mejor guion.

Aunque la ficción fue concebida inicialmente como una miniserie, la producción ha seguido adelante como antología. Protagonizada por Ali Wong y Steven Yeun, la primera temporada se centra en dos desconocidos que quedan atrapados en una espiral de hostilidad tras un incidente de furia al volante.