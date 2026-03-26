Disney prepara una película en imagen real de las hermanastras de Cenicienta - DISNEY

MADRID, 26 Mar. (CulturaOcio) -

Disney ha anunciado sus planes para una nueva película en imagen real basada en La Cenicienta. No obstante, en vez de centrarse en la icónica princesa, la cinta pondrá el foco sobre sus malvadas hermanastras, Anastasia y Drizella. Por el momento es poco lo que se sabe del proyecto, más allá de que contará con un potente equipo galardonado con un Emmy.

Según señala Deadline, Akiva Schaffer ejercerá de director y, junto a Dan Gregor y Doug Mand, reescribirá el filme en base a un guion original de Michael Montemayor (Enredados).

Schaffer, Gregor y Mand ganaron el premio a la mejor película para televisión en la 74.ª edición de los Primetime Emmy por Chip y Chop: Los guardianes rescatadores. Recientemente, los tres volvieron a trabajar juntos en Agárralo como puedas, cinta protagonizada por Liam Neeson y Pamela Anderson.

LA HISTORIA DE LAS HERMANASTRAS DE CEINICIENTA

Se desconoce si la nueva cinta podría coger elementos de La Cenicienta 2, secuela del clásico de animación de 1950 lanzada directamente en formato doméstico y que narraba tres historias, una de ellas, precisamente centrada en una de las hermanastras. La trama mostraba a Anastasia enamorándose de un panadero y decidiendo seguir a su corazón en vez de los dictados de su madre, reconciliándose con Cenicienta.

Tampoco se sabe si la cinta será una secuela de la película en imagen real de La Cenicienta estrenada en 2015 y protagonizada por Lily James. En dicho filme, Holliday Grainger y Sophie McShera fueron las encargadas de dar vida a las retorcidas hijas de una Lady Tremaine encarnada por Cate Blanchett.

La Casa del Ratón ha lanzado más de una veintena de películas basadas en sus cintas de animación, siendo algunas de las más recientes Lilo y Stitch y Blancanieves. En su horizonte, antes de que se materialice el proyecto de las hermanastras, se encuentra la cinta en imagen real de Vaiana, que llegará a los cines este 8 de julio.