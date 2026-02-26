Matt Dillon protagonizará la serie de Los siete magníficos - CONTACTO

MADRID, 26 Feb. (CulturaOcio) -

Matt Dillon protagonizará Los Siete Magníficos. El proyecto reimaginará en formato de serie el wéstern homónimo de 1960 que es, a su vez, un remake del clásico de Akira Kurosawa Los siete samuráis. Creada por Tim Kring (Héroes), la ficción constará de ocho episodios.

Según ha confirmado MGM+, Dillon dará vida al líder de los siete pistoleros, el estoico Chris Adams. El proyecto tiene previsto arrancar su producción en junio de este año en Calgary (Canadá) y aún no cuenta con fecha oficial de estreno.

"Matt Dillon aporta una profundidad y una solemnidad extraordinarias a este papel emblemático", afirma Michael Wright, director de MGM+, en declaraciones proporcionadas por el servicio de streaming. "Esta serie rinde homenaje al legado de la película original al tiempo que explora temas atemporales como el coraje, la redención y la lucha contra la opresión", adelanta Wright, asegurando que "la interpretación de Matt será el núcleo de esa historia".

El actor de Crash y La ley de la calle tomará así el testigo de Yul Brynner, que dio vida al personaje en la película de 1960. Tanto esta versión como la de 2016, capitaneada por Antoine Fuqua y en la que Denzel Washington encarnó a una suerte de sucesor espiritual de Chris Adams, reinterpretan el clásico de 1954 de Akira Kurosawa, Los siete samuráis.

VUELVE LOS SIETE MAGNÍFICOS, REMAKE DEL FILME DE KUROSAWA

Ambientada en la tumultuosa frontera entre Estados Unidos y México en la década de 1880, Los siete magníficos sigue a un grupo de mercenarios, talentosos pero imperfectos, que han sido contratados para proteger una pacífica aldea cuáquera después de que fuera masacrada por mercenarios. Estos trabajaban para un despiadado terrateniente que intentaba apoderarse de sus tierras.

A medida que el equipo se integra y se prepara para defenderse contra una adversidad abrumadora, se enfrentan a una pregunta fundamental: ¿es aceptable la violencia para defender a personas cuya fé se basa en la no violencia? La serie explora las historias de fondo de cada uno de los Siete, lo que está en juego para ellos y por qué eligen esta misión, profundizando en temas como el honor, el sacrificio, la redención, la moralidad y la fé.

Tim Kring ejerce como guionista y productor ejectivo de la serie junto a Donald De Line, Lawrence Mirisch, Bruce Kaufman y Matt Dillon. La dirección de cásting corre a cargo de Seth Yanklewitz. Los siete magníficos está producida por MGM+ Studios y MGM Television Studios.