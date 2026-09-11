Naza, documental sobre Gaza, estremece el Festival de Venecia con una ovación récord de casi 25 minutos

Rachel Szor and Yuval Abraham during the photocall of the film ''Naza'' - MARIA LAURA ANTONELLI / AGF / ZUMA PRESS / EUROPA

MADRID, 11 Sep. (CulturaOcio) -

Naza, el nuevo documental sobre Gaza de los directores israelíes de No Other Land, Yuval Abraham y Rachel Szor, ha hecho historia en el Festival Internacional de Cine Venecia. Tras su proyeccion, el filme que lleva el título de la palabra la palabra utilizada por el ejército israelí para denominar a las víctimas civiles como "daños colaterales", recibio una enorme ovación de casi 25 minutos, la más larga en la historia del certamen.

De este modo, el largometraje de Abraham y Szor supera la ovación de 16 minutos que recibió Búnker, thriller psicológico dirigido por Florian Zeller (El padre, El hijo) y protagonizado por Penélope Cruz y Javier Bardem en su estreno mundial en la Mostra, que hasta entonces había sido la más larga de la presente edición con casi 16 minutos de aplausos.

Asimismo, Naza supera los 22 minutos de aplausos que recibió La voz de Hind Rajab el pasado año en el festival italiano. Según Variety, el documental de Abraham y Szor sería también la ovación más prolongada de la historia de un gran festival de cine y, con la Mostra a punto de finalizar, todo apunta a que será, con diferencia, la ovación más larga de esta edición.

Gaza documentary ‘NAZA’ earned a 24.5-minute standing ovation at the Venice Film Festival.



The longest ever at any film festival. pic.twitter.com/1V7njuTJ4o — Film Updates (@FilmUpdates) September 10, 2026

Por otra parte, Jonathan Glazer, director de filmes como Under the Skin o La zona de interés y productor ejecutivo de Naza, se acercó a Abraham y Szor para brindarles su apoyo mientras el público les dedicaba una multitudinaria ovación. Ambos realizadores se mostraron visiblemente emocionados y llegaron a llorar durante la ovación, una emoción que también se hizo patente entre el público, donde algunos asistentes rompieron a llorar mientras otros alzaban banderas palestinas.

FILMADA EN SECRETO POR LA NOCHE DESDE LAS AZOTEAS DE TEL AVIV

Naza muestra con todo detalle, según su sinopsis oficial, "los mecanismos que se encuentran detrás de la matanza masiva y calculada de civiles palestinos en Gaza". El documental, rodado en secreto durante la noche desde las azoteas de Tel Aviv, reúne los testimonios de 24 oficiales y soldados de la inteligencia militar israelí, cuyas declaraciones arrojan luz sobre el funcionamiento de las operaciones militares en Gaza.

El origen de su título, Naza, hace referencia a un término utilizado por la inteligencia israelí para calcular los llamados daños colaterales y, concretamente, para determinar cuántos civiles se prevé que mueran en un ataque aéreo. Naza, único largometraje documental seleccionado este año para competir en la sección oficial de Venecia, está producido por el diario británico The Guardian y James Wilson.