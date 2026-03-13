El protagonista de La voz de Hind denuncia que no podrá asistir a los Oscar por el veto de Trump a los palestinos

MADRID 13 Mar. (CulturaOcio) -

Motaz Malhees, una de las estrellas de La voz de Hind, ha denunciado que no podrá asistir a la 98.ª edición de los Oscar, que se celebran este domingo 15 de marzo (la madrugada del lunes 16 en España), debido a la prohibición impuesta por Donald Trump para que los palestinos viajen a Estados Unidos. El filme dirigido por Kaouther Ben Hania está nominado al premio a la mejor película internacional.

"Faltan tres días para los Oscar. Nuestra película La voz de Hind está nominada a un premio de la Academia", comienza argumentando Malhees en su publicación de Instagram. "Tuve el honor de interpretar uno de los papeles principales en una historia que el mundo necesitaba conocer. Pero no podré estar allí. No se me permite entrar a Estados Unidos por mi ciudadanía palestina", continuó explicando el intérprete.

"Es doloroso. Pero esta es la verdad: se puede bloquear un pasaporte, pero no se puede silenciar una voz. Soy palestino, y me mantengo con orgullo y dignidad", defiende Malhees. "Mi espíritu estará con La voz de Hind Rajab esa noche. Les deseo mucha suerte a todos. Nuestra historia es más grande que cualquier barrera, y será escuchada", concluyó el actor.

La voz de Hind narra la historia del asesinato de una niña palestina de cinco años durante la Guerra de Gaza. Malhees interpreta en la cinta al operador de un centro de llamadas que lucha desesperadamente por ayudar a la pequeña Hind mientras queda atrapada en un coche bajo fuego en Gaza.

No obstante, pese a su papel central en la película, el actor no podrá acudir a la ceremonia de los Oscar de este año a raíz de la prohibición impuesta por Estados Unidos a los cuidados palestinos.

El pasado diciembre, Trump vetó la entrada a territorio estadounidense a ciudadanos con pasaporte de la Autoridad Palestina, junto a los de Burkina Faso, Malí, Níger, Sudán del Sur y Siria. Sin embargo, aunque esto le impide asistir a Malhees, quien sí debería poder acudir a la ceremonia de los Oscar en representación de la película, es su directora, la tunecina Ben Hania.

LA FAMILIA DE HIND RAJAB, EN GRECIA

Por otro lado, la madre de Hind Rajab, Wissam Hamada -quien asistió el mes pasado a los BAFTA junto al equipo de la película-, tampoco puede entrar a Estados Unidos.

Sin embargo, tanto ella como su familia seguirán la ceremonia desde Grecia, donde se les concedió asilo gracias a los esfuerzos del productor ejecutivo de la película, Amed Khan. "Intentamos hablar con un abogado, y nos dijo que la única manera de que pudiera entrar era que Marco Rubio firmara personalmente el permiso de entrada", explicó la productora de La voz de Hind Rajab en declaraciones a Variety.

La voz de Hind está nominada a mejor película internacional, categoría en la que compite con Un simple accidente de Jafar Panahi, El agente secreto de Kleber Mendonça Filho, Valor sentimental de Joachim Trier y la española Sirat de Oliver Laxe.