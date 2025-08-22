Divertido tráiler de Roofman: un ladrón diferente, con Channing Tatum y Kirsten Dunst

MADRID, 22 Ago. (CulturaOcio) -

Roofman: un ladrón diferente, la película protagonizada por Channing Tatum y Kirsten Dunst, llegará a las salas de cine el próximo 14 de noviembre. Y para ir calentando motores, el filme dirigido por Derek Cianfrance ha lanzado un divertido tráiler en el que un escurridizo ladrón se esconde durante meses en una tienda de Toys R Us donde rehace su vida.

El adelanto, de poco menos de dos minutos y medio de duración, presenta a Jeffrey Manchester, encarnado por Tatum, un ladón responsable de varios robos en McDonald's y que, tras fugarse de la cárcel... se esconde en una juguetería. "¿Y si hubiera tomado otras decisiones?, ¿Habría acabado aquí?", se pregunta el protagonista al comienzo del tráiler.

A continuación, el personaje de Tatum admite que no se le daba bien "hacer daño a la gente", aunque sí que es bueno observando "detalles, métodos y rutinas". El avance muestra también como, a medida que pasa el tiempo, Manchester entabla una buena relación con los trabajadores de la tienda, a los que interpretan Peter Dinklage y Dunst, con la que el protagonista entabla una relación sentimental. Sin embargo, cuando las fuerzas policiales vayan en su búsqueda, va a tener que tomar una decisión sobre su futuro.

"Chaning Tatum, Kirsten Dunst y Peter Dinklage protagonizan la extraordinaria y divertida historia de Jeffrey Manchester (a quien da vida Tatum), un criminal que asaltó más de 60 McDonald's entrando por un agujero que hacía en el techo en medio de la noche. Tras ser arrestado, se escapó de prisión y vivió escondido en una tienda de Toys R Us durante seis meses", reza la sinopsis oficial del filme basado en "una historia real contada por un mentiroso".

Junto a los mencionados actores, completan el reparto de Roofman: un ladrón diferente Lakeith Stanfield (Judas y el mesías negro), Juno Temple (Ted Lasso)y Ben Mendelsohn (Rogue One. Una historia de Star Wars), entre otros. Cianfrance dirige y firma el guion del filme junto a Kirt Gunn.