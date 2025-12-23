Muere Vince Zampella, cocreador de Call of Duty, a los 55 años - ACTIVISION

MADRID, 23 Dic. (CulturaOcio) -

Vince Zampella, cocreador de la popular franquicia de videojuegos Call of Duty, ha fallecido a los 55 años. Según informa NBC Los Ángeles, el responsable de Respawn Entertainment, estudio detrás de títulos como Titanfall y Apex Legends, murió el domingo 21 de diciembre en California tras sufrir un accidente de tráfico.

De acuerdo con el relato ofrecido por la California Highway Patrol (CHP) y recogido por NBC4, en el siniestro, donde se vio implicado un solo vehículo, también ha perdido la vida un pasajero cuya identidad no se ha revelado. Las autoridades han explicado que, por motivos aún no aclarados, Zampella "se desvió de la carretera, chocó contra una barrera de hormigón y el coche quedó completamente envuelto" en llamas.

Los agentes han añadido que "el pasajero salió despedido del vehículo y el conductor quedó atrapado". NBC4 ha asegurado que Zampella falleció en el lugar del accidente y que el acompañante murió en el hospital a causa de las heridas sufridas.

"Esta es una pérdida inimaginable, y nuestros corazones están con la familia de Vince, con sus seres queridos y con todas las personas a las que ha llegado su trabajo. La influencia de Vince en la industria del videojuego fue profunda y de gran alcance", manifiesta EA, propietaria de Respawn Entertainment, en un comunicado donde definen a Zampella como "amigo, compañero, líder y creador visionario".

"Su obra ayudó a dar forma al entretenimiento interactivo moderno e inspiró a millones de jugadores y desarrolladores en todo el mundo. Su legado seguirá marcando cómo se hacen los juegos y cómo se conectan los jugadores durante generaciones", concluye.

Nacido el 1 de octubre de 1970, Zampella no fue únicamente uno de los nombres asociados al nacimiento de Call of Duty, fenómeno cultural con más de 500 millones de copias vendidas y que ya prepara su adaptación cinematográfica con Peter Berg a los mandos, sino que participó en la fundación de Infinity Ward, el estudio que puso en marcha la saga en 2003.

En 2010, tras su salida de Infinity Ward, Zampella y Jason West fundaron Respawn Entertainment, responsable de títulos de enorme repercusión como Titanfall, Apex Legends y la serie Star Wars Jedi. Además, Zampella asumió responsabilidades de primer nivel dentro de EA, incluyendo el papel de orientar el futuro de una marca histórica del videojuego de acción y disparos como es Battlefield.