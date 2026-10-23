Muere Tom Skerritt, actor de Alien, Top Gun y legendario secundario de Hollywood, a los 93 años

Muere Tom Skerritt, actor de Alien, Top Gun y legenario secundario de Hollywood, a los 93 años - FOX

MADRID, 23 Oct. (CulturaOcio) -

Tom Skerritt, actor de títulos como Alien, el octavo pasajero, Top Gun (Ídolos del aire) o M.A.S.H., ha fallecido a los 93 años. Según anunció la familia del intérprete en un comunicado recogido por la revista People, Skerritt murió el pasado miércoles 21 de octubre debido a "causas naturales".

"Aunque el mundo conocía a Tom por su extraordinaria carrera como actor, nosotros lo conocíamos por su sentido del humor, su curiosidad, su sabiduría, su generosidad y el amor que aportó a nuestras vidas", señalaba el texto, en el que la familia recordó también su pasión por "la imaginación, la creatividad, la narración de historias, el servicio a los demás, los veteranos, la naturaleza y ayudar a otros a encontrar y compartir su propia voz".

"Estamos inmensamente agradecidos por el cariño y el apoyo que nos están mostrando sus amigos, compañeros de trabajo y seguidores", proseguía el comunicado. "Pedimos respeto a nuestra privacidad mientras nuestra familia afronta este duelo. La información relativa a un acto conmemorativo se dará a conocer más adelante", añadía.

CARRERA DE TOM SKERRITT

Nacido el 25 de agosto de 1933 en Detroit, Skerritt se graduó del instituto en 1951 y se alistó en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, donde sirvió un periodo de cuatro años antes de comenzar su carrera como actor. Debutó en la gran pantalla en 1962 con Soldado o cazador (El que mató por placer), película de Denis Sanders en la que también aparecían Robert Redford y Sydney Pollack.

Tras varios papeles en cine y televisión, su gran salto a la fama se produjo en 1970 gracias a M.A.S.H., cinta de Robert Altman en la que encarnó al cirujano militar Duke Forrest. Después de esto, el intérprete apareció en títulos como Harold y Maude, Ladrones como nosotros o Paso decisivo, entre otros.

En 1979, Skerritt dio vida al capitán Dallas en Alien, el octavo pasajero, un papel que inicialmente rechazó debido al escaso presupuesto del filme de Ridley Scott que daría inicio a una de las grandes franquicias de ciencia ficción de la historia del cine.

El actor también formó parte del elenco de La zona muerta, de David Cronenberg, interpretó a Viper en Top Gun (Ídolos del aire) y compartió pantalla con Julia Roberts en Magnolias de acero y con Drew Barrymore en Hiedra venenosa.

Skerritt recibió además un Emmy por su papel en Picket Fences, una serie que se emitió durante cuatro temporadas. El río de la vida, Contact, Lágrimas del sol o Ted son otros de los títulos más reconocibles de una trayectoria que se extendió desde los años sesenta hasta la década de 2020 y abarcó más de 170 créditos entre cine y televisión. Su última película fue Empezar de nuevo, un largometraje dirigido por Carlyle Eubank y protagonizado por Wyatt Russell y Dennis Quaid.

En 2012, el actor cofundó la iniciativa Red Badge Project, cuyo objetivo era ayudar a los veteranos a superar el trastorno de estrés postraumático a través de la narración de historias.