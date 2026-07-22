Muere Mike Preston, actor de Mad Max 2 y Homicide, a los 93 años

MADRID, 22 Jul. (CulturaOcio) -

Michael Preston, actor conocido por haber encarnado a Pappagallo en Mad Max 2. El guerrero de la carretera y por sus papeles en títulos como Homicide, Metalstorm o Persecución implacable, ha muerto a los 93 años. El fallecimiento del interprete, el pasado 8 de junio en Florida, fue confirmado a Variety por su mujer, Josie Preston.

Nacido como Jack Davis, antes de dedicarse a la actuación, Preston fue un cantante que encabezó las listas de éxitos a finales de los años 50. Más tarde se trasladó de Reino Unido a Australia, empezó a trabajar como artista en locales nocturnos y fue presentador de In Melbourne Tonight.

FILMOGRAFÍA DE MIKE PRESTON

Tras un papel en Subaraya Conspiracy, Preston formó parte del reparto de la serie australiana Homicide y apareció en Dixon of Dock Green, Silent Number, Rush, Tandarra y Bellbird. En 1981, el actor dio vida al carismático líder del grupo de supervivientes de la refinería en Mad Max 2. El guerrero de la carretera.

En 1983, el intérprete protagonizó Metalstorm como Jared-Syn y posteriormente se le pudo ver en Misterio en el Caribe, Humanoid Defender y episodios de Mike Hammer, Parada de postas, Cuentos de hadas, Persecución implacable (serie en la que encarnó a Alec Shaw), El equipo A, El espantapájaros y la señora King, Airwolf y Fama, entre otros. También apareció en largometrajes para televisión como La mano china o El largo viaje a casa.