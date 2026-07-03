Muere Kjell Nilsson, el villano Lord Humungus en Mad Max 2, a los 76 años - WARNER BROS

MADRID, 3 Jul. (CulturaOcio) -

Kjell Nilsson, actor que encarnó al enmascarado saqueador Lord Humungus en la secuela de Mad Max, ha fallecido este jueves 2 de julio en Queensland (Australia). El actor tenía 76 años y, según ha confirmado la familia del intérprete, padecía una enfermedad renal terminal.

"Como muchos sabréis, Kjell había estado luchando contra una enfermedad renal terminal durante los últimos cuatro años y medio, recibiendo diálisis tres días a la semana", escribe la familia del actor en una publicación de Facebook, que ha dejado de estar disponible en la red social.

"Fue un viaje largo y doloroso, lleno de incontables batallas por superar, incluida la pérdida gradual de su autonomía corporal. El domingo pasado, después de mucha consideración, Kjell tomó la decisión de recuperar el control sobre su dolor y su cuerpo al dejar la diálisis", reza el mensaje.

Según explican sus familiares, Nilsson "falleció pacíficamente mientras dormía" el 2 de julio, rodeado de sus hijos. "Los días previos a su muerte estuvieron llenos de alegría, gratitud, paz y aceptación. Lo hizo a su manera", continúa el texto.

Nacido en Gotemburgo (Suecia) en 1949, Nilsson se mudó a Australia en 1980 para trabajar como entrenador de levantamiento de pesas de los atletas suecos que se preparaban para las Olimpiadas, que ese año tuvieron lugar en Moscú.

KJELL NILSSON, EL VILLANO ENMASCARADO DE LA SECUELA DE MAD MAX

El imponente físico de Nilsson fue uno de los factores que propiciaron su fichaje en la secuela de Mad Max 2: El guerrero de la carretera, donde dio vida al villano Lord Humungus, caracterizado por portar una máscara de hockey para ocultar su rostro. La película, estrenada en 1981 y protagonizada por Mel Gibson, fue rodada en Australia.

Según relata la familia del intérprete, "en sus últimos días, Kjell habló a menudo de lo agradecido que estaba por su carrera como entrenador y culturista, por la vida que construyó entre los dos países que llamaba hogar, Suecia y Australia, y por la oportunidad de inspirar y conectar con personas de todo el mundo a través de su papel icónico como Lord Humungus", añadiendo que "ese legado nunca morirá".

Además de encarnar a Lord Humungus en Mad Max 2, Nilsson ha trabajado en filmes como Los piratas, estrenada en 1982, o la película para televisión Man of Letters, que vio la luz en 1984. Tras un parón de 34 años, Nilsson hizo su última aparición en pantalla en la película Howlin' Refrain, estrenada en 2023. Tras abandonar su carrera como actor, Nilsson trabajó para una empresa australiana de software.