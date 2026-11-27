Muere Gerald R. Molen, productor de Jurassic Park y La lista de Schindler, a los 91 años - CONTACTO

MADRID, 27 Nov. (CulturaOcio) -

Gerald R. Molen, productor de películas como Rain Man, Jurassic Park u Ojalá fuera cierto, ha muerto a los 91 años. Habitual colaborador de Steven Spielberg, con el que produjo Hook o Minority Report, obtuvo el Oscar con La lista de Schindler. Han sido sus familiares los que han hecho público su fallecimiento.

El fallecimiento fue anunciado por su sobrina nieta, Rachel Lorraine Pullan, a través de Instagram. "Fue un gran hombre, con un gran sentido de la moral y una integridad intachable. Comenzó su trayectoria en un estudio cinematográfico, realizando tareas como el traslado de elementos de escenografía [...] fue ascendiendo hasta convertirse en productor", expresaba en su cuenta en la red social.

Precisamente, fue uno de los productores de Steven Spielberg, con el que trabajó por primera vez como jefe de producción en El color púrpura, en 1985. Después de esta experiencia, el cineasta le propuso convertirse en productor. Su primera incursión fue con un título de Amblin Entertainment, Nuestros maravillosos aliados, en 1987, en el que fue productor asociado.

Un año después fue coproductor de Rain Man, de Barry Levinson. En 1991, produjo su primer largometraje para Spielberg, Hook. Tras ello, Molen fue nombrado jefe de producción en Amblin, supervisando títulos como Los Picapiedra, Una pandilla de pillos, Pequeños gigantes, Casper o Twister.

DE RAIN MAN AL OSCAR CON SPIELBERG

Para Spielberg produjo dos de sus títulos más aplaudidos en la década de los 90: Jurassic Park y La lista de Schindler. Por el segundo largometraje, se alzó con el Oscar a la mejor película, en calidad de productor, junto con el propio Spielberg y Branko Lustig. Para el aclamado cineasta, también produjo El mundo perdido y Minority Report.

Además de productor, también fue actor con pequeños papeles en títulos que había producido, como Rain Man o la propia Jurassic Park.

"Era el mejor trabajo de Hollywood", declaró en una entrevista para el portal de YouTube Sneak on the Lot, especializado en proyectos pedagógicos a través del cine. "Podía producir cualquier película que dirigiera Spielberg y supervisar cualquier título que hiciera su compañía", expresó.

Entre sus últimos trabajos como productor figura la serie antológica Beyond the Medal, producción de carácter bélico que recrea historias reales de militares estadounidenses que fueron condecorados con la Medalla de Honor. Se estrenó el pasado mes de junio en la plataforma de Angel Studios.