Muere Dennis Haskins, el director Belding de Salvados por la campana, a los 75 años

MADRID, 29 Sep. (CulturaOcio) -

Dennis Haskins, el actor que dio vida al director Richard Belding en la popular serie juvenil Salvados por la campana, ha fallecido a los 75 años. Por el momento, no se ha dado a conocer la causa de la muerte.

El agente de Haskins, Jay Schachter, confirmó el fallecimiento del intérprete a los medios de comunicación el pasado lunes 28 de septiembre por la noche. "Es una pérdida trágica. Todo el mundo quería al señor Belding y aquellos de nosotros que llegamos a conocer a Dennis, lo queríamos aún más", señaló en un comunicado, según recoge The Wrap.

"Era una gran persona y quería, y me refiero a que ADORABA de verdad, a sus fans. Siempre tenía tiempo para ellos, pasara lo que pasara", aseguró Schachter, recordando al que fuera su cliente y "querido amigo durante más de 20 años". "Lo echaré muchísimo de menos. Estoy desconsolado", expresó.

HASKINS ENCARNÓ AL ICÓNICO DIRECTOR RICHARD BELDING

Haskins interpretó por primera vez al mítico director Belding en 1988, en la serie de una temporada Buenos días, señorita Bliss, que luego daría lugar a Salvados por la campana, que se emitió entre 1989 y 1993. La ficción seguía las aventuras de un grupo de estudiantes del instituto Bayside, encarnados por Mark-Paul Gosselaar, Mario López, Dustin Diamond, Lark Voorhies, Elizabeth Berkley y Tiffani-Amber Thiessen.

El actor también dio vida a Belding en las películas de televisión Salvados por la campana: Movida en Hawai y Salvados por la campana: Boda en las Vegas, además de en Salvados por la campana: La nueva generación (La nueva clase), emitida en la NBC entre los años 1993 y 2000. La última vez que Haskins volvió a ponerse en la piel del personaje fue en 2015, en una aparición en Tonight Show junto con Gosselaar, Berkley, López y Thiessen.

Aparte de en Salvados por la campana, Haskins apareció en títulos como Clemency, Mil maneras de morder el polvo, Mad Men, Póquer de reinas, New Girl, Colgados en Filadelfia, o Cómo conocí a vuestra madre, entre otros.