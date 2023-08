Muere Arleen Sorkin, la actriz que inspiró Harley Quinn y su voz original, a los 67 años

MADRID, 28 Ago. (CulturaOcio) -

Arleen Sorkin, actriz que inspiró el personaje de Harley Quinn y le puso voz en Batman: La serie animada, ha fallecido. La artista tenía 67 años.

Según The Hollywood Reporter, Sorkin murió el pasado 24 de agosto por problemas de salud, aunque no se ha especificado la causa. Según el medio, su delicado estado había paralizado su carrera y su último trabajo data de 2012, cuando dobló de nuevo a Harley Quinn para un videojuego.

Harley Quinn se concibió como un personaje para un único episodio cuando debutó en Batman: La serie animada en 1992. Paul Dini, cocreador de Harley Quinn y guionista de Batman, era amigo de Sorkin de la universidad y dijo que quiso ficharla tras verla en un episodio de Days of Our Lives en el que interpretaba a un arlequín. "Pensé en un personaje parecido, una rubia ágil y bromista", declaró Dini a THR sobre la creación de Harley Quinn y su relación con Sorkin.

Harley Quinn fue un éxito y Sorkin participó en ocho episodios más, además de retomar el papel en videojuegos, películas y series de animación a lo largo de los años, incluidas Gotham Girls o La Liga de la Justicia, entre otras producciones.

Tras conocerse su fallecimiento, numerosas personalidades se despidieron en redes sociales de Sorkin. "Devastado al saber que hemos perdido a la brillante Arleen Sorkin. No solo tenía un talento maravilloso, sino que era una persona verdaderamente maravillosa. Estoy agradecido no solo de haber trabajado con ella, sino de haber sido su amigo", tuiteó Mark Hamill, que dio voz al Joker en Batman: La serie animada.

Devastated to learn we've lost the brilliant Arleen Sorkin. Not just a wonderful talent, but a truly wonderful person. I'm grateful not only to have worked with her, but to have been her friend. 🙏 Sending my heartfelt condolences to her family & loved ones. 💔 pic.twitter.com/g1Mb3BWoKn