¿Volverá Margot Robbie a ser Harley Quinn en el Universo DC?

MADRID, 18 Ago. (CulturaOcio) -

James Gunn y Peter Safran tienen la misión de renovar por completo el Universo DC. Sin embargo, parece que podrían mantener a un personaje, ya que Margot Robbie podría volver a ser Harley Quinn.

Según la cuenta de Twitter @MyTimeToShineHello, Robbie volverá a DC. "Puedo confirmar que Margot Robbie volverá como Harley Quinn al Universo DC", publicó el perfil, que no ofreció más detalles sobre su regreso.

I can confirm Margot Robbie will be back as Harley Quinn in the DCU pic.twitter.com/ZYBjR5fOsG