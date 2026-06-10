Muere Anthony Guidera, actor de El padrino III y Species, a los 65 años

MADRID, 10 Jun. (CulturaOcio) -

Anthony Guidera, actor conocido por sus papeles en El padrino. Parte III y Species (Especie mortal), murió el pasado sábado en un hospital de Los Ángeles a los 65 años.

Según confirmó a TMZ la mujer del intérprete, Valarie Anderson, Guidera había sufrido un paro cardiaco el 11 de mayo y permaneció en soporte vital durante tres semanas, hasta que, siguiendo su voluntad, se lo retiraron. "Con gran pesar anunciamos el repentino fallecimiento de nuestro querido Anthony", escribió Anderson en su cuenta de Facebook.

"Estamos destrozados e intentamos sobrellevar lo insoportable, viviendo cada momento tal y como viene. Por favor, guardad esta luz eterna en vuestros corazones y tened a nuestra familia presente en vuestras oraciones", continuaba el texto. De estas palabras se hizo eco también la organización espiritual Astara, de la que Guidera formaba parte.

FILMOGRAFÍA DE ANTHONY GUIDERA

Guidera debutó en la gran pantalla encarnando al guardaespaldas Anthony en El padrino. Parte III. Tras esto, apareció en series como El exiliado, Renegado, Los vigilantes de la playa, Star Trek: Espacio profundo nueve o Valley of the Dolls. En 1995, una escena con Natasha Henstridge en Species (Especie mortal) le valió el premio MTV Movie Award a mejor beso.

Posteriormente, el actor tuvo papeles en La Roca, Hasta que te encontré, Mensajero del futuro, Armageddon, Acapulco H.E.A.T y Ángel, entre otros títulos. Los últimos trabajos de su filmografía fueron apariciones en Urgencias y L.A. Dicks.