Muere la actriz de Spider-Man: No Way Home Mary Rivera, a los 82 años - SONY PICTURES

MADRID, 4 Ago. (CulturaOcio) -

Mary Rivera, la actriz que dio vida a la abuela de Ned Leeds (Jacob Batalon) en Spider-Man: No Way Home murió el pasado 15 de abril, a los 82 años.

Según expuso un familiar de la intérprete en declaraciones a TMZ, Rivera sufrió un ictus y los médicos les advirtieron de que, aunque saliera del coma, su pronóstico no sería bueno, por lo que la familia decidió desconectarla del soporte vital. Según el familiar, Rivera tuvo una vida plena y estaba muy orgullosa de haber aparecido en la taquillera película marvelita de 2021.

EL DE LA ABUELA LOLA FUE SU ÚNICO PAPEL

Antes de su gran debut cinematográfico, Rivera no tenía experiencia profesional como actriz ni había pensado dedicarse a la interpretación, sino que había sido misionera de la iglesia, profesora y locutora de radio.

No obstante, cuando se enteró de que buscaban una abuela filipina para una cinta, decidió presentarse a la audición, en la que, según ComicBook, se ganó a los responsables del filme simplemente hablando de su vida, haciéndose finalmente con el que sería su primer y último papel.

Aunque breve, su paso por Spider-Man: No Way Home fue ciertamente memorable. Rivera encarnó a la abuela de Ned, Lola, compartiendo pantalla con Batalon, Zendaya, Tobey Maguire y Andrew Garfield.

Y es que el personaje aparece en una escena clave del filme, cuando Ned, tratando de encontrar a su amigo (el Spider-Man de Tom Holland) acaba abriendo portales para los Peter Parker de otros universos. La intervención de Lola, que, hablando en tagalo, le pide al trepamuros de Garfield que limpie las telarañas del techo, añade un punto cómico al solemne momento.

Batalon rindió homenaje a la actriz en un comentario en redes sociales. "Descansa en el paraíso, Lola", escribió.