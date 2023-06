Muere el actor de Apocalypse Now Frederic Forrest a los 86 años

MADRID, 26 Jun. (CulturaOcio) -

Frederic Forrest, actor conocido por su papel de Jay 'Chef' Hicks en Apocalypse Now, clásico dirigido por Francis Ford Coppola en 1979, ha fallecido. El intérprete tenía 86 años.

Bette Midler dio la noticia a través de Twitter. "Nuestro querido Frederic Forrest ha muerto. Gracias a todos sus fans y amigos por todo su apoyo estos últimos meses. Era un actor sobresaliente y un ser humano brillante, y tuve la suerte de tenerlo en mi vida. Él estaba en paz", escribió en la red social. TMZ confirmó el fallecimiento, asegurando que la causa de la muerte no ha sido revelada.

