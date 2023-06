El retorno de las brujas 3 ya está en marcha en Disney+

MADRID, 5 Jun. (CulturaOcio) -

Disney+ estrenó en septiembre del pasado año la segunda parte de El retorno de las Brujas (Hocus Pocus). Ahora, 30 años después de la exitosa cinta original, la plataforma estaría trabajando en una tercera entrega de la saga protagonizada por Bette Midler, Sarah Jessica Parker y Kathy Najimy.

Así lo confirmó Sean Bailey, presidente de Walt Disney Studios Motion Picture Production, en una entrevista concedida a The New York Times. El dirigente reveló que El retorno de las Brujas 3 ya estaría en fase de producción. "Sí, Hocus Pocus 3 está en marcha", respondió Bailey al enumerar los proyectos, hasta 50 películas, que la factoría tiene en marcha y entre los que se encuentran los remakes en imagen real de clásicos de animación como Moana, Hercules o Lilo and Stitch.

La secuela, estrenada en Disney+ en 2022 alcanzó cifras de récord en el fin de semana de estreno para una película en una plataforma de streaming, con 2.700 minutos de visionado. El retorno de las brujas 2 también ocupó el quinto puesto entre las películas de la plataforma más vistas de 2022 con un total de 5.700 millones de minutos vistos y ya incluía una escena post-créditos que dejó la puerta abierta a una posible tercera parte.

La película original, que vio la luz en cines en 1993, estuvo dirigida por Kenny Ortega (Los descendientes, High School Musical) mientras que la reciente secuela fue capitaneada por Anne Fletcher (27 vestidos, La proposición). Ambas cintas estuvieron protagonizadas por Bette Midler , Sarah Jessica Parker y Kathy Najimy como las hermanas Sanderson, Winifred, Sarah y Mary, respectivamente, un trío de brujas que intentan mantenerse jóvenes a costa de los niños.

A pesar de que hasta el momento no existe más información sobre esta nueva entrega, es más que posible el retorno de gran parte del elenco de la secuela compuesto por Sam Richardson, Doug Jones, Hannah Waddingham, Froyan Gutierrez y Tony Hale, entre otros.