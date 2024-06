Miles Teller protagonizará el remake de Oficial y caballero

MADRID, 17 Jun. (CulturaOcio) -

Oficial y caballero fue la película que convirtió a Richard Gere en una de las grandes estrellas de Hollywood. Luego llegarían títulos como Pretty Woman, El primer caballero o Novia a la fuga. Ahora, más de cuatro décadas después, Paramount Pictures ha puesto en marcha un remake de este melodrama militar con Miles Teller como protagonista.

Dirigida por Taylor Hackford, Oficial y caballero relataba la historia de Zack Mayo, un apuesto joven que, interpretado por Gere, regresaba a la Academia Militar Naval para terminar su formación como oficial de aviación que debe lidiar con el sargento de artillería Foley, su implacable instructor al tiempo que emprende un romance con Paula (Debra Winger). El filme, además, le valió a Louis Gosset Jr. el Oscar a mejor actor de reparto en 1982 y el de mejor canción para el tema Up Where We Belong interpretado por Joe Cocker & Jennifer Warnes.

Según informa Deadline, Paramount se encuentra desarrollando una adaptación del filme con Teller recogiendo el testigo de Gere en el papel de Mayo. Y supondrá una nueva colaboración entre el actor estadounidense y el estudio tras arrasar junto a Tom Cruise en Top Gun: Maverick.

Todo cuánto se sabe hasta el momento sobre el remake de Oficial y caballero, es que, estará producido por Temple Hill y ofrecerá una versión actualizada de la historia original a partir de un guión en el que están trabajando Dana Fox (Cruella/La ciudad perdida), quien sustituye a Matt Johnson (Tracers) como guionista.

Sin embargo, al margen del fichaje de Teller como protagonista, todavía son muchos los detalles sobre este ambicioso proyecto que se desconocen, como su director, fecha de estreno o qué otros actores de primera línea se sumarán al reparto.

La cinta original con Gere fue elogiada tanto por los espectadores como por la crítica, consiguiendo recaudar 190 millones de dólares en la taquilla mundial y seis nominaciones a los Oscar, alzándose con los dos mencionados a mejor actor de reparto y mejor canción.

Por otra parte, el pasado mes de enero se anunció que, tras el éxito de Top Gun: Maverick en los cines, convertida en la segunda película más taquillera de 2022 con una recaudación de casi 1.500 millones de dólares solo superada por Avatar 2, Paramount había decidido poner en marcha una tercera entrega de la franquicia que estará dirigida nuevamente por Joseph Kosinski. Y aunque los detalles sobre su trama aún se encuentran bajo llave, las informaciones más recientes señalaban que el plan del estudio era reunir de nuevo en ella a Tom Cruise, Glen Powell y Teller.