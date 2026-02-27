Mick Jagger y los Rolling Stones, contra el documental de Melania Trump: la guerra por Gimme Shelter - CONTACTO

MADRID, 27 Feb. (CulturaOcio) -

A principios de febrero, Paul Thomas Anderson y Jonny Greenwood, el director y compositor de El hilo invisible, respectivamente, denunciaron el uso de la música de la cinta de 2017 en el controvertido documental de Melania Trump. Ahora, el componente musical del filme sigue bajo escrutinio y, después de que un productor afirmara que Mick Jagger había estado involucrado en la decisión de cederle los derechos de la canción 'Gimme Shelter' de Rolling Stones, fuentes cercanas a la banda lo han negado.

"Mick Jagger participó realmente. Nos dio su bendición, y eso nos emocionó mucho", aseguró Marc Beckman en una entrevista concedida a Variety, tras ser preguntado por 'Gimme Shelter', canción cuyos derechos pertenecen a la compañía ABKCO, por lo que la banda no tendría por qué haber dado su consentimiento necesariamente.

Una fuente anónima cercana a Jagger ha desmentido las palabras de Beckman, señalando que el cantante no estuvo involucrado en el uso del tema para Melania. Por otro lado, un representante oficial del grupo declaró a The Guardian que la licencia "se acordó exclusivamente entre los titulares de los derechos, ABKCO, y los productores de Melania, y que la banda no tuvo nada que ver con ello".

Aunque la información al respecto es contradictoria, según apunta el medio estadounidense parece improbable que ABKCO hubiera concedido la licencia de la canción sin el visto bueno del grupo, aun estando dentro de sus derechos. Y es que, aunque la banda no suele ser demasiado exigente a la hora de permitir el uso de su música, su relación con Trump en el pasado no ha sido precisamente idílica, teniendo enfrentamientos con el político por el uso de sus canciones en las campañas de 2016 y 2020 y dejando claro que no apoyan su presidencia.

Cabe recordar además que los Rolling Stones llegaron a expulsar al magnate de su propio recinto cuando actuaron en el Atlantic City Convention Center en diciembre de 1989. El magnate había organizado una rueda de prensa en contra de los deseos del grupo y de un acuerdo previo, por lo que la tensión creció hasta que una de las partes tuvo que abandonar el lugar.