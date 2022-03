Michael Keaton y Winona Ryder protagonizarán Beetlejuice 2

MADRID, 1 Mar. (CulturaOcio) -

Después de años intentando levantar el proyecto, parece que la secuela de Beetlejuice (Bitelchús) verá la luz y que lo hará con sus dos protagonistas originales. Una nueva información señala a que finalmente, Michael Keaton y Winona Ryder, sí retomarán los personajes que interpretaron en el filme dirigido por Tim Burton en 1988.

Pese a que el proyecto aún no ha recibido luz verde por parte de Warner, Jeff Sneider, periodista de The Ankler, publicó a través de su cuenta en Twitter un mensaje en el que aseguraba que Ryder y Keaton regresarán y revelaba varios detalles del filme. Entre ellos, el inicio del rodaje, que se llevará a cabo en verano y que cuenta con la producción de Plan B Entertaiment, la productora de Brad Pitt.

Si bien el periodista afirmó que Keaton y Ryder retomarán de nuevo a sus personajes, señaló que la secuela no contará con la presencia de Alec Baldwin.

EXCLUSIVE: Brad Pitt's company Plan B has come aboard to produce BEETLEJUICE 2, which could shoot this summer with original stars Michael Keaton and Winona Ryder reprising their roles. No Alec Baldwin though... https://t.co/XuCg0XVNdF pic.twitter.com/QeiK3BneUt