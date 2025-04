Michael Fassbender protagoniza Confidencial (Black Bag): "Soderbergh apenas dirige a sus actores porque confía en ellos"

LOS ÁNGELES, 15 Abr. (CulturaOcio - Raquel Laguna) -

Michael Fassbender protagoniza junto a Cate Blanchett Confidencial (Black Bag), el nuevo largometraje del director Steven Soderbergh. Un intenso thriller sobre un matrimonio de espías que, escrito por David Koepp, llega a los cines este miércoles 16 de abril.

El filme gira en torno a George Woodhouse (Fassbender), un brillante agente encubierto cuya vida profesional se desmorona cuando surgen sospechas de que su amada esposa Kathryn (Blanchett), también espía, podría haber traicionado al país. Lo que comienza como una investigación se convierte pronto en un dilema profundamente humano. George debe elegir entre lealtad al país o a su matrimonio.

El dos veces nominado al Oscar (Steve Jobs, 12 años de esclavitud) aceptó papel de George en cuanto leyó el guion de la película. "Me atrajo el guion en su conjunto, y la idea de que Steven (Soderbergh) dirigiera la cinta. Y después, simplemente quería formar parte del proyecto", señaló el intérprete en una entrevista concedida a CulturaOcio.

Fassbender describe a Woodhouse como "un marido muy leal, dispuesto a poner en riesgo su carrera y su vida". "Diría que es un tipo bastante solitario. Creo que su mujer es probablemente su única y verdadera amiga. Es muy bueno en su trabajo, es muy inteligente y también algo reservado emocionalmente", dice de su personaje.

LIBERTAD CREATIVA

El protagonista de El asesino o Shame se refirió además al estilo tan particular de Soderbergh como director. "No da muchas indicaciones a los actores. No habla mucho. Tiene mucha confianza en el reparto y luego te permite explorar el camino que debe seguir el personaje", apunta.

El actor Regé-Jean Page también destacó la libertad creativa que Soderbergh ofrece a sus actores en los rodajes. "Le encanta descubrir cosas inesperadas, tanto en nosotros como en sí mismo, y decir: '¿Sabes qué? Quizás ruedo esto de una manera completamente nueva, porque eso es lo que estamos sintiendo hoy aquí'. Y estar en ese entorno es muy liberador para un intérprete, te abre a cosas que quizá no habías visto en el guion. Es un auténtico regalo", señala.

El carácter coral del filme es una de sus grandes bazas. Así lo destaca Naomie Harris, quien interpreta a la doctora Zoe Vaughan. "Leí el guion y me atrapó completamente, me tuvo en vilo, lleno de suspense. Además, era maravilloso que todos los personajes estuvieran tan bien construidos. Es una obra coral de verdad, donde cada personaje es polifacético, multidimensional, con su propia agenda, y todos son igual de fascinantes", explica la actriz.

Los actores Pierce Brosnan, Tom Burke, Gustaf Skarsgard, Kae Alexander, Bruce Mackinnon y Orli Shuka completan el reparto de la película.