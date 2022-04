Michael Bay creía que Transformers era una película "terrible"

MADRID, 8 Abr. (CulturaOcio) -

Michael Bay, director de taquillazos como Armageddon, Dos policías rebeldes o La Roca, no confiaba mucho en la que ha sido, con las cifras en la mano, su saga más exitosa: Transformers. Según ha confesado, el director creía que la primera entrega de la franquicia protagonizada por Optimus Prime y compañía era "terrible".

En una entrevista con Screen Rant, Bay reveló que durante los primeros pases de prueba que realizaron de la película, que vio la luz en 2007, le invadieron las dudas. Tras preguntar a uno de los asistentes su opinión acerca de Transformers, su respuesta fue entusiasta, a lo que Bay contestó que él pensaba que había sido terrible.

"Estaba viendo Transformers con un puñado de familias y niños y pensaba 'Vale, una película boba de robots. Oh dios mío. Es tan solo una película de niños. Oh, tío. Oh, ¿qué he hecho?'. Al final obtuvo una gran puntuación y estaba aún sin acabar", recuerda Bay.

"No hay director que no quiera vomitar la primera vez que un gran público ve su película", confiesa el director. "Verás a gente levantarse y querrás agarrarlos y decirles 'No, no, no. Espérate. Hay una gran escena ahora. Si te la pierdes, te perderás todo'", concluye.

En aquel momento, el director y productor no podía imaginar que la saga que estaba a punto de iniciar se convertiría en un fenómeno global capaz de recaudar más de 4.000 millones de dólares a nivel mundial. Y es que, a pesar de sus dudas iniciales, Bay terminó dedicando en la franquicia de Transformers más de una década, dirigiendo cinco películas desde 2007 a 2017.

El nuevo filme del cineasta, Ambulance - Plan de huida, verá la luz el 13 de abril en los cines españoles y está protagonizado por Jake Gyllenhall, Yahya Abdul-Mateen II y Eiza Gonzalez.