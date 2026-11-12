Meta elimina la cuenta de Instagram de Russell Brand, que conserva X: "Gracias a Dios por Elon Musk" - CONTACTO

MADRID, 12 Nov. (CulturaOcio) -

Tras ser condenado a diez años y seis meses de prisión por un delito de violación y tres delitos de agresión sexual, Meta ha eliminado la cuenta de Instagram de Russell Brand. No obstante, el humorista y actor británico sigue presente en redes sociales a través de X, antes Twitter.

"Según Meta, Russell Brand nunca existió", reza un texto en la cuenta del intérprete en X. La publicación incluía capturas de pantalla de la notificación de que su cuenta en Instagram había sido desactivada por ir en contra de sus políticas, algo que ha corroborado un portavoz de Meta en declaraciones a TMZ. Cabe recordar que dicha normativa incluye las cuentas a nombre de delincuentes sexuales condenados, que es el caso de Brand.

Por el momento, la cuenta de Brand en X, que tiene más de 100 millones de seguidores, sigue activa. "Gracias a Dios por Elon Musk", celebró.

There never was a Russell Brand, according to @Meta.



Thank God for @elonmusk.



Stay tuned. pic.twitter.com/nZTZRfEYM1 — Russell Brand (@rustyrockets) November 11, 2026

NETFLIX SE NIEGA A RETIRAR EL ESPECIAL DE RUSSELL BRAND CON CHISTES SEXUALES EXPLÍCITOS

Por otro lado, Netflix ha recibido peticiones de que se elimine de su catálogo Re: Birth, un especial del actor y cómico filmado en 2018 en el que hace diversas bromas explícitas y groseras de carácter sexual, pero la plataforma ha optado por conservarlo, limitando su visibilidad.

"Damos prioridad a la libertad de elección y al control de nuestros usuarios: la libertad de ver lo que quieran, como quieran y cuando quieran, con recomendaciones y valoraciones que les ayuden a tomar esas decisiones", expresó un portavoz de Netflix, tal y como informó Deadline.