Mel Gibson la vuelve a liar: Se burla de una intérprete de lengua de signos y luego pide perdón por una "tontería" - CONTACTO

MADRID, 1 Sep. (CulturaOcio) -

En su reciente paso por la Fan Expo Canada, Mel Gibson protagonizó un breve pero polémico momento por el que ha sido ampliamente criticado en redes sociales. Al subir al escenario para protagonizar ronda de preguntas y respuestas, el ganador de dos premios Oscar hizo unos aspavientos con las manos que parecían una burla a la intérprete de lengua de signos que se hallaba delante. Ahora, el cineasta y actor se ha disculpado, describiendo el incidente como una "tontería espontánea".

"A veces, cuando te suben a un escenario bajo los focos, tienes la cabeza en mil cosas y, en ocasiones, se hacen tonterías espontáneas y sin pensar", ha expresado Gibson en un comunicado, según recoge Variety. "No hubo ninguna malicia intencionada por mi parte, y, desde luego, pido disculpas a cualquiera que se haya sentido ofendido por ello", agregó.

Mel Gibson is reportedly under fire for mocking an ASL interpreter at Fan Expo Canada: pic.twitter.com/hraMHz8og0 — TheBlaze (@theblaze) August 31, 2026

Cabe recordar que no es la primera vez que el actor y cineasta es criticado, pues ya despertó la polémica cuando en 2006, al ser detenido por conducir bajo los efectos del alcohol, profirió comentarios antisemitas. Posteriormente, se filtró una grabación de audio en la que se le podía oír en una diatriba racista y misógina dirigida a la que era su pareja.

LOS PRÓXIMOS PROYECTOS DE GIBSON: LA RESURRECCIÓN DE CRISTO Y... ¿ARMA LETAL 5?

Uno de los proyectos más ambiciosos que Gibson tenía desde hace años era sacar adelante la secuela de La pasión de Cristo, que se convirtió en uno de los mayores fenómenos comerciales del cine religioso. Este 2026 concluyó oficialmente el rodaje de La resurrección de Cristo, que estará dividida en dos partes, con el estreno de la primera película fijado para el 6 de mayo de 2027 y el de la segunda, para el 25 de mayo de 2028.

Por otro lado, el director abordó recientemente el estado de la quinta entrega de Arma letal, la saga de acción que protagonizó junto a Danny Glover, que lleva años en desarrollo. En el marco de la Fan Expo Boston, Gibson, que pretende ponerse al frente de la dirección tomando el testigo de Richard Donner, expuso que la cinta se encuentra en "una especie de limbo dentro de la industria" del que no consigue sacarla adelante.