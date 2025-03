La secuela de La pasión de Cristo de Mel Gibson ya tiene fecha de rodaje

MADRID, 26 Mar. (CulturaOcio) -

Hace más de veinte años que se estrenó La Pasión de Cristo, el filme dirigido por Mel Gibson que narra los últimos días de Jesucristo y los sufrimientos previos a su crucifixión y muerte. Desde hace tiempo se sabe que el cineasta estaba trabajando en su secuela y ahora, esta parece estar más cerca de materializarse que nunca.

Así, La Resurrección de Cristo (The Resurrection of the Christ) comenzará a rodarse este mismo verano, en agosto, en los estudios Cinecittà de Roma, donde se rodó La Pasión de Cristo, tal y como ha anunciado la CEO del complejo, Manuela Cacciamani, en declaraciones al medio italiano Il Sole 24 Ore.

En base a esta información y siguiendo los pasos de su predecesora, es más que probable que la secuela se ruede en localidades rurales del sur de Italia como Matera, Ginosa, Gravina Laterza y Altamura.

Por otro lado, y según sugiere IMDB, se espera que regrese parte del elenco de la película original, como Jim Caviezel retomando su papel de Jesús de Nazaret, Maia Morgenstern como la Virgen María o Francesco De Vito como el apóstol Pedro. El libreto corre a cargo de Randall Wallace, nominado al Oscar por el guion de Braveheart.

En cuanto al tono y trama de la cinta, el pasado mes de enero, en el podcast de Joe Rogan, Gibson describió La Resurrección de Cristo como un "viaje de ácido" y en 2022, en una entrevista concedida a National Catholic Register, remarcó el toque de "ciencia ficción" que cobraban los acontecimientos.

El cineasta y actor explicó que no se trataría de "una narración lineal" y que había que "yuxtaponer el acontecimiento central" con "todo lo que lo rodea en el futuro, en el pasado y en otros reinos". "Creo que para contar bien la historia hay que empezar por la caída de los ángeles, lo que significa que estás en otro lugar, en otro reino. Tienes que ir al infierno", adelantó.

"Se trata de encontrar la manera de que no sea cursi ni demasiado obvio. Creo que tengo ideas sobre cómo hacerlo y cómo evocar cosas y emociones en la gente a partir de la forma de representarlo y de rodarlo. Así que llevo mucho tiempo pensando en ello. No va a ser fácil, va a requerir mucha planificación y, a decir verdad, no estoy del todo seguro de poder llevarlo a cabo, es muy ambicioso. Pero voy a intentarlo porque eso es lo que hay que hacer", explicó Gibson.