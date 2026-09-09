Mastodóntico tráiler de Godzilla Minus Zero: "Todo acaba aquí"

Mastodóntico tráiler de Godzilla Minus Zero - TOHO

MADRID, 9 Sep. (CulturaOcio) -

"Todo caba aquí. No habrá tercera vez". Este es el contundente aviso que lanza el nuevo tráiler de Godzilla Minus Zero, la esperada secuela del filme de 2023 dirigida por Takashi Yamazaki que se estrena en cines el 6 de noviembre.

El adelanto, de apenas minuto y medio de duración, arranca con Noda (Hidetaka Yoshia) lanzando una inquietante advertencia: "No terminamos el trabajo como pensábamos". Esta revelación da paso al regreso de Godzilla, a quien Shikishima (Ryunosuke Kamiki) y su equipo vuelven a enfrentarse, esta vez con el apoyo del biólogo Murakami (Min Tanaka) y la meteoróloga Aoyama (Masami Nagasawa).

Sin embargo, el ejército apuesta por "combatir el fuego con fuego" e inicia la "Operación Narukami", a pesar de que Aoyama intenta "sugerir un plan B". El avance continúa con el dinosaurio mutante radioactivo absolutamente desatado dejando caos, muerte y destrucción a su paso. Una voz reconoce al final que, en esta nueva entrega, la mayor amenaza no será Godzilla, antes de que una imagen muestre al legendario kaiju derrotado.

"Han pasado dos años desde la devastadora batalla de Godzilla Minus One. Japón ha conseguido recuperarse y volver a la normalidad, pero el regreso de Godzilla desata una nueva amenaza", adelanta la escueta sinopsis oficial de la secuela.

Godzilla Minus Zero cuenta en su reparto con el regreso de caras conocidas como Motosuke Iida y Motosuke Iida y Kenji Mizuhashi retomarán sus respectivos papeles de Godzilla Minus One. Lida volverá a interpretar a Akio Itagaki, jefe de sección de 'Toyo Balloon', cuya contribución fue clave en la 'Operación Dios del Mar', el intento de acabar con Godzilla. Mizuhashi, por su parte, regresará como Kunio Tsuruno.

Además, se suman a reparto del nuevo filme de Yamazaki Masami Nagasawa como Makoto Aoyama, Jun Kunimura como el Dr. Ogata, Ko Maehara como Akira Hagiwara, Eita Okuno y Kai Inowaki.