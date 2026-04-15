Pánico en Nueva York en el brutal tráiler de Godzilla Minus Zero - TOHO

MADRID, 15 Abr. (CulturaOcio) -

A comienzos de noviembre llegará a los cines japoneses y estadounidenses Godzilla Minus Zero, la secuela de Godzilla Minus One, que dio a la franquicia su primer Oscar y se convirtió en la primera película no anglófona en alzarse con la estatuilla a mejores efectos visuales. Para ir abriendo boca, Toho ha lanzado el primer tráiler del filme, que anticipa el desembarco del Rey de los Monstruos en Nueva York.

"Abortad la tercera descarga, repito, abortad la tercera descarga", se escucha en el avance de Godzilla Minus Zero, en el que voces en inglés ligadas al ámbito militar estadounidense apuntan una operación de enorme riesgo.

A lo largo de sus 45 segundos de duración, el adelanto muestra desde un piloto volando a través de un resplandor azulado, entre restos y ondas de energía que parecen vinculados al poder devastador de Godzilla, planos de destrucción masiva y personas tratando de ponerse a salvo en medio del caos. Como colofón, el tráiler culmina con la llegada del monstruo a Nueva York, donde avanza junto a la Estatua de la Libertad.

El largometraje se ambienta en 1949, dos años después de los acontecimientos de Godzilla Minus One, y volverá a girar en torno a la familia Shikishima, protagonistas de aquella entrega. Ryunosuke Kamiki y Minami Hamabe retoman los papeles de Koichi y Noriko, respectivamente, mientras que Takashi Yamazaki de nuevo dirige, escribe y supervisa los efectos especiales. Estos correrán a cargo otra vez de Shirogumi, veterana casa de posproducción nipona.

Toho estrenará Godzilla Minus Zero en Japón el 3 de noviembre de 2026, coincidiendo con el llamado Godzilla Day y con el aniversario del estreno del Godzilla original en 1954, mientras que a Estados Unidos llegará el 6 de noviembre. Todavía no hay fecha de estreno en España ni en el resto de territorios para Godzilla Minus Zero, que se trata de la primera producción japonesa filmada en IMAX.

GODZILLA MINUS ONE FUE UN ROTUNDO ÉXITO

La secuela se apoya en el éxito de Godzilla Minus One, que se convirtió en la cinta japonesa de imagen real más taquillera de la historia en Estados Unidos y recaudó 113,7 millones de dólares a nivel mundial con un presupuesto de no más de 15 millones. Además, la película supuso el primer Oscar para la franquicia y fue el primer filme no anglófono en ganar en la categoría de efectos visuales.

Ambientada en el Japón de la posguerra, la anterior película culmina con Koichi, un expiloto kamikaze marcado por el trauma, impactando su avión cargado de explosivos en la boca de Godzilla, destruyendo así la cabeza del kaiju y provocando que la energía del rayo atómico desgarrara el cuerpo de la bestia desde dentro. No obstante, en la escena postcréditos, se reveló que Godzilla se estaba regenerando bajo el agua.

Yamazaki ha explicado en varias ocasiones que el drama humano seguirá siendo el eje de la historia y ha compartido su interés por explorar un enfrentamiento entre monstruos sin diluir la seriedad del tono. "No sé si alguien ha logrado un tono más serio en el género kaiju contra kaiju con drama humano, y ese desafío es algo que me gustaría explorar", explicó el cineasta.

"Cuando haces películas que incluyen [batallas de kaiju], es muy fácil poner el foco y la cámara en ese espectáculo masivo, y eso se aleja del componente humano. Hay que asegurarse de que el drama humano y lo que ocurre entre los kaiju se retroalimenten en el desarrollo de la trama", añadió Yamazaki.