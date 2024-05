El remake de Masters del Universo en imagen real ya tiene a su He-Man

MADRID, 30 May. (CulturaOcio) -

Buenas noticias para los fans de Masters del Universo. La nueva película en imagen real de la popular franquicia, que llegará a los cines el 5 de junio de 2026 con Travis Knight tras las cámaras, ya tiene a su He-Man.

Tras muchos años de retrasos y cambios de estudio, en noviembre de 2023 Amazon MGM Studios llegó a un acuerdo con Mattel para hacerse cargo de la nueva versión cinematográfica en imagen real de Masters del Universo. Ahora el estudio ha revelado quién será el actor que interprete en esta adaptación al musculoso y valeroso héroe de Eternia.

El escogido es el británico, Nicholas Galitzine, protagonista de cintas como Corazones heridos de Netflix, Rojo, blanco y sangre azul, o, más recientemente, La idea de tenerte, será quien ponga nuevo rostro al príncipe Adam/He-Man, conocedor de los fabulosos secretos que encierra el castillo de Grayskull, en su nueva aventura cinematográfica, que actualizará la historia de la saga.

He has the power. Nicholas Galitzine to star as “He-Man” in Amazon MGM Studios and Mattel Films’ Live-Action Masters of the Universe. pic.twitter.com/au3JmXdB5d