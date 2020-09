¿Más personajes de Harry Potter en Animales Fantásticos 3?

MADRID, 7 Sep. (CulturaOcio) -

Animales Fantásticos 3 reanudará su rodaje el próximo mes de octubre y mientras los fans esperan la llegada de la cinta, nuevos rumores han comenzado a circular en torno a la trama. Tal como ha apuntado el actor Dan Fogler, la siguiente entrega podría contar con la aparición de un querido personaje de la saga Harry Potter.

El intérprete charló con The Movie Dweeb sobre la posibilidad de incluir a Hagrid en la nueva película. “Podría haber un crossover con Hagrid, que sería muy interesante. ¿Es eso lo que dice la gente? No lo sabía”, afirmó. "Siempre pensé en ello porque me encanta Hagrid. ¿A quién no le encanta Hagrid?”, señaló.

En caso de que el personaje de Robbie Coltrane se uniera a la cinta, Fogler sabe cómo incluirlo en la trama, ya que le gustaría que fuese el hijo adoptivo de su personaje, Jacob Kowalski. “Su madre aparece, va hacia Newt y le dice: 'tengo este bebé, ¿puedes hacerte cargo de él?'. Y Newt dice: 'Bueno, estoy un poco ocupado'. Y entonces aparezco yo: 'Vale, yo me haré cargo de este niño gigante'. Creo que sería una conexión divertida”, explicó.

Sin embargo, Fogler especula que el profesor de Hogwarts podría aparecer a través de los viajes en el tiempo. "Con todo el asunto de los giratiempos, realmente podría hacer que cualquiera apareciera", dijo Fogler sobre el dispositivo mágico que aparece en Harry Potter y el prisionero de Azkaban.

David Yates será el encargado de dirigir Animales Fantásticos 3, que incluirá “la antesala de la Segunda Guerra Mundial”. "Tengo mucho que hacer en esta película y estoy muy emocionado", dijo Fogler. "Todo se está preparando para que podamos hacer cinco películas", desveló el actor.

Además de Fogler, completan el reparto Eddie Redmayne, Ezra Miller, Katherine Waterston, Alison Sudol y Johnny Depp. Está previsto que la producción llegue a los cines el 12 de noviembre de 2021.