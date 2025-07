En marcha el "salvaje, orgásmico" y "anti-woke" remake de Instinto Básico

MADRID, 18 Jul. (CulturaOcio) -

Instinto Básico es uno de los thrillers más memorables de los años 90, en especial gracias a la interpretación de Sharon Stone como sospechosa de asesinato. Joe Eszterhas escribió la película de 1992 y ahora el guionista ha anunciado que ya trabaja en el remake.

Según Deadline, Amazon MGM Studios, a través de United Artists, y el productor Scott Stuber han adquirido los derechos de la película. Eszterhas será el encargado de escribir esta nueva cinta, que todavía no tiene título ni argumento definido más allá de la intención de ser abiertamente “anti-woke”.

"Para quienes se preguntan qué hace un hombre de 80 años escribiendo un thriller erótico y sexy: los rumores sobre mi impotencia cinematográfica están exagerados y son edadistas", declaró Eszterhas en un comunicado.

"Llamo a mi compañero de escritura el 'Pequeño Hombre Retorcido' y vive en algún lugar profundo dentro de mí. Nació con 29 años, morirá con 29 años y me dice que está 'por las nubes' de emoción por escribir esta obra y ofrecer a los espectadores un viaje salvaje y orgásmico. Eso me hace muy feliz", añadió.

Con una recaudación cercana a los 353 millones de dólares a nivel mundial, Instinto Básico recibió críticas tanto positivas como negativas en su momento, pero terminó convirtiéndose en una obra influyente dentro del género del thriller erótico con el interrogatorio al personaje de Sharon Stone, y su ya legendario cruce de piernas, como su sencuencia más emblemática.

Paul Verhoeven dirigió el largometraje, que también contó en su elenco con Michael Douglas. La película sigue al detective Nick Curran (Douglas), quien investiga un brutal asesinato que lo lleva a un peligroso juego de seducción con la principal sospechosa, Catherine Tramell (Stone), una manipuladora novelista de crímenes.

En 2006 se estrenó una secuela, Instinto Básico 2: adicción al riesgo, protagonizada de nuevo por Stone, pero supuso un fracaso de crítica e incluso se llevó cuatro premios Razzie.

Eszterhas también ha participado como guionista en títulos como Showgirls, Flashdance, Sliver (Acosada) o La caja de música. Por su parte, las próximas películas de Stuber incluyen Frankenstein de Guillermo del Toro para Netflix y Deliver Me from Nowhere, el biopic de Bruce Springsteen dirigido por Scott Cooper y protagonizado por Jeremy Allen White.