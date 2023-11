Sharon Stone denuncia que fue acosada sexualmente por un ejecutivo de Sony: "Puso su pene delante de mi cara"

MADRID, 11 Nov. (CulturaOcio) -

Sharon Stone fue una de las mayores estrellas del cine de los 80 y los 90. La actriz ahora ha revelado que, durante los años dorados de su carrera, fue víctima de acoso sexual por parte de un ejecutivo de Sony Pictures.

Stone concedió una entrevista al programa de radio Let's Talk Off Camera contando su experiencia cuando fue a las oficinas de la compañía. Uno de los ejecutivos le dijo: "Oh, es cierto lo que dicen de ti y eres la más hermosa. No hemos visto a nadie como tú en décadas. Todo el mundo habla de ti y te mira. Eres la más elocuente. Eres muy inteligente y hermosa, y mira ese pelo".

"Tenía el pelo suelto, hasta la cintura, y él estaba como: 'Oh, eres simplemente, bla, bla, bla'. Luego él vino caminando hacia mí, se puso frente a mí y dijo: 'Pero primero...'. Y se sacó el pene delante de mi cara y, por supuesto, yo era muy joven, y lo que hago cuando estoy nerviosa, porque básicamente soy una persona alegre, es que me eché a reír", rememoró.

"Empecé a reír y llorar al mismo tiempo y no podía parar porque me puse histérica. No podía parar, así que él no sabía qué hacer. Entonces, por supuesto, se la guardó y se fue por una puerta detrás de su escritorio, pensé que se había ido, así que no supe qué hacer. Estaba sentada ahí, histérica, y finalmente su secretaria vino y me sacó. Esta no fue la última de muchas experiencias extrañas de este tipo en mi carrera", agregó la estrella.

Ya en 2018, cuando el movimiento #MeToo aún estaba en sus inicios, le preguntaron a Stone si alguna vez había sufrido acoso o una agresión. "He estado en este negocio durante 40 años... ¿Te imaginas el negocio en el que entré hace 40 años? ¿Con el aspecto que tenía? ¿Viniendo de ninguna parte, de Pensilvania? Vine aquí sin ninguna proyección. Lo he visto todo", contó a CBS.

Además, en su entrevista con Let's Talk Off Camera dejó caer que había vivido numerosos incidentes de este tipo. "Mi declaración durante el #MeToo fue: 'Tú sabes quién eres'. Si quieres venir a pedirme perdón, lo aceptaré. Diré: 'Acepto tus disculpas y podemos hablarlo'. Si no lo haces, no vuelvas a sentarte a mi lado, porque si te vuelves a sentar a mi lado, me pondré de pie en público y diré: 'No te sientes a mi lado'. He ido a proyecciones en las que el único asiento que quedaba era uno vacío a mi lado y había hombres sentados en las escaleras del pasillo porque sabían que no tenían que sentarse a mi lado porque eran de los del MeToo. No te sientes en esa silla vacía a mi lado a menos que vayas a pedir perdón", sentenció.

"Un tipo se sentó a mi lado y me dijo: 'No sé qué crees que he hecho, pero si quieres decírmelo, estoy dispuesto a escucharlo'. Yo le dije: 'Es hora de que te levantes'", relató la artista.