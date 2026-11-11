En marcha el remake de Tienes un e-mail, la mítica comedia romántica de Tom Hanks y Meg Ryan - WARNER BROS.

MADRID, 11 Nov. (CulturaOcio) -

Warner Bros. prepara una nueva versión de 'Tienes un e-mail', la comedia romántica que en 1998 protagonizaron Tom Hanks y Meg Ryan. Jason Orley será el encargado de dirigir el proyecto y escribir una nueva versión del guion, a partir de un borrador previo de Deborah Kaplan y Harry Elfont.

Por el momento, no se han anunciado el reparto ni la fecha de estreno, pero aunque el proyecto ha sido presentado como un remake del título de Nora Ephron, The Hollywood Reporter precisa que contará una historia nueva, en lugar de reproducir directamente la trama de la película de 1998. Los detalles del argumento permanecen bajo secreto y tampoco se ha confirmado la participación de Hanks o Ryan. Por tanto, todavía se desconoce qué elementos conservará esta reinterpretación y cómo actualizará su romance nacido a través de internet.

Orley cuenta con experiencia en la comedia romántica con títulos como 'Bendita adolescencia' (2019), protagonizada por Pete Davidson, y 'Quiero que vuelvas' (2022), con Charlie Day y Jenny Slate. Su próximo trabajo es 'Close Personal Friends', una comedia con Brie Larson, Jack Quaid, Lily Collins y Henry Golding que se encuentra en posproducción.

REMAKE DIGITAL DE UN CLÁSICO DE ERNST LUBITSCH

Dirigida por Nora Ephron y escrita junto a su hermana Delia, 'Tienes un e-mail' (1998) seguía a Kathleen Kelly, propietaria de una pequeña librería infantil, y Joe Fox, miembro de la familia al frente de una gran cadena que amenaza su negocio. Mientras sus encuentros personales están marcados por la rivalidad comercial, ambos mantienen una relación anónima por correo electrónico sin conocer la identidad del otro. Greg Kinnear, Parker Posey, Jean Stapleton y Steve Zahn completaban el reparto de la película, que recaudó alrededor de 250 millones de dólares en todo el mundo.

La historia ya tenía antecedentes antes de su llegada a la era del correo electrónico. 'Tienes un e-mail' era una actualización de 'El bazar de las sorpresas' (1940), la comedia de Ernst Lubitsch protagonizada por James Stewart y Margaret Sullavan, basada a su vez en la obra teatral 'Parfumerie', de Miklós László. En aquella versión, los protagonistas trabajaban en el mismo comercio y se enamoraban mediante cartas sin saber que su corresponsal era la persona con la que discutían a diario.