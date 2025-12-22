¿Habrá Temporada 6 De Emily En París? - NETFLIX

MADRID, 22 Dic. (CulturaOcio) -

Este pasado 18 de diciembre llegaba a Netflix la quinta temporada de Emily en París. Ahora, los fans se preguntan si habrá una nueva entrega de la serie protagonizada por Lily Collins, como sin duda parece augurar el último episodio.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

La quinta temporada de la ficción fue anunciada poco después del estreno de la segunda parte de la cuarta pero, por el momento, casi una semana después de la llegada de los nuevos episodios a la plataforma, no se ha confirmado que Emily en París haya sido renovada por una sexta temporada.

Es de suponer que Netflix espere a evaluar la recepción de la nueva entrega antes de dar luz verde a la siguiente. No obstante, ya el desenlace de la temporada abre la puerta a una continuación, con Gabriel enviándole a Emily una postal invitándole a reunirse con él en Grecia (tras descubrir, gracias a Sylvie, que su relación con Marcello ha terminado definitivamente).

A pesar del título de la serie, en la quinta entrega Emily se trasladaba a Roma y el final de la misma apunta a un posible nuevo escenario en una posible nueva temporada, si la joven decidiese aceptar la invitación de Gabriel. "Suponiendo que nos renueven, quiero volver a París. Pero también quiero ir a otros lugares", expuso el director y productor ejecutivo de la ficción Andrew Fleming en una entrevista concedida a Us Weekly. "Se ha insinuado dónde podríamos acabar al final de la temporada 5: existe la posibilidad de que vayamos allí, a Grecia", confirmó.

En cuanto al futuro a largo plazo de la serie, cabe recordar que el creador de la misma, Darren Star, ya declaró en agosto de 2024 a Entertainment Tonight que esta continuaría "mientras nos quieran y mientras nuestro público nos siga acompañando". De la misma manera, el cineasta expresó a The Hollywood Reporter lo mucho que le costaba dejar ir a los personajes de una gran serie "y decirles adiós". "Siempre te llevan a lugares maravillosos", añadió.