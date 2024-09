La maldición de las sonrisas continúa en el macabro tráiler de Smile 2

MADRID, 4 Sep. (CulturaOcio) -

En 2022 se estrenó Smile, cinta de terror sobre una misteriosa maldición que se transmite a través de la sonrisa. La película contará con una secuela, Smile 2, que se estrenará el 18 de octubre y que cuenta con un nuevo tráiler.

El adelanto presenta a la estrella del pop mundial Skye Riley (Naomi Scott), que está a punto de embarcarse en una nueva gira mundial cuando empieza a experimentar una serie de sucesos cada vez más aterradores e inexplicables. "Ha pasado algo muy malo. ¿Te acuerdas de Lewis? Fui a su apartamento y, al llegar, empezó a sonreírme", relata la protagonista. "No paro de ver esa cara por todas partes", asegura.

Desde ese momento, la vida de la estrella estará en peligro. "He seguido el rastro de muertas hasta ti. Nadie ha sobrevivido más de una semana", le advierten. "No permitiré que esa cosa me utilice", dice Skye, que se propone acabar con la maldición cueste lo que cueste. "Necesito detenerlo, pero no sé cómo", lamenta.

Rosemarie DeWitt, Ray Nicholson, Kyle Gallner, Lukas Gage, Miles Gutierrez-Riley, Peter Jacobson, Raúl Castillo y Dylan Gelula completan el elenco de Smile 2, dirigida y escrita por Parker Finn.

La primera película giraba en torno al trauma de una doctora de un hospital psiquiátrico (Sosie Bacon) que ve a un paciente suicidarse. "Me encanta el terror como metáfora", dijo Finn a IndieWire en 2022. "Pero creo que, como espectador, me siento frustrado cuando solo llega tan lejos como la metáfora y no se compromete a convertirse en algo diseñado para asustarte muchísimo", añadió.

"A algunas personas nunca les gustará un buen susto, pero a mí me encanta un buen susto. Quería infundir a la película sobresaltos que se sintieran merecidos y que estuvieran diseñados de una manera que mantuviera a la audiencia alerta, como si aumentara y cambiara la forma en que te asusta", agregó el director.