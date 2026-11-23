Mahershala Ali denuncia falta de oportunidades en Hollywood pese a ganar dos Oscar: "No hay papeles para mí" - CONTACTO

MADRID, 23 Nov. (CulturaOcio) -

Ganar dos Oscar no te garantiza trabajo en Hollywood. Así al menos lo asegura Mahershala Ali, que en un ataque de franqueza ha asegurado que a pesar de sus galardones por Moonlight (2017) y Green Book (2019), le está costando encontrar proyectos que encajen con su perfil.

El intérprete californiano ha acudido al pódcast 7PM in Brooklyn, de Carmelo Anthony y Kaz Famuyide. A pesar de también contar con un BAFTA, un Emmy, un Globo de Oro y tres Premios del Sindicato de Actores, Ali señala que tanto galardón no es sinónimo de obtener grandes papeles en Hollywood.

"Hay muchos actores que son excelentes y que no tienen un Oscar y que también buscan un buen proyecto", afirma para aclarar después que sus palabras no son "una falta de respeto a la Academia ni a la estatuilla en absoluto". "Lo que realmente quiero decir es que, con o sin Oscar, hay buenos actores por todos lados. Y hay más talento que proyectos que valgan la pena", admite.

"No es que todos compitamos por los mismos puestos. Es solo que, de todo lo que se produce, hay muy pocos proyectos que reúnen determinadas condiciones. A ello se le suma que tengas que ser el indicado", argumenta el actor que ha visto incluso como, pese a llevar ligado al proyecto durante años, Marvel Studios canceló el remake de Blade que iba a protagonizar.

"En la gran mayoría de los proyectos que reciben luz verde, no hay papeles para mí. Hay que pensar así", expresa el actor que sostiene que a la hora de lograr trabajo "da igual que tengas 17 Oscars": "Si nadie escribe algo para ti o no tiene el visto bueno para un proyecto en el que te tenga en mente, estás en la misma situación que los demás: esperando, ojeando y buscando".

MAHERSHALA ALI DENUNCIA EL RETROCESO DE LA DIVERSIDAD EN HOLLYWOOD

Ali también señala que uno de los motivos por los que puede haber menos papeles para él es que está habiendo recortes en la financiación de iniciativas relacionadas con la diversidad, la igualdad y la inclusión: "Influye, en cierto modo, en lo que se aprueba".

"No sé qué impacto tendrá, pero sé que, si a ciertas empresas se les permite no sentirse presionadas para reflejar el mundo en el que vivimos, seguirán priorizando a quienes ven en sus oficinas... y no somos muchos los que estamos en esas oficinas", expresa.

El actor californiano explica que muchos de sus colegas ven como única opción producir y crear sus propios proyectos. Sin embargo, "ese tipo de procesos suele llevar cinco años".

LOS OSCAR NO GARANTIZAN EL ÉXITO

Famuyide le preguntó a Ali sobre la idea extendida entre ciertos sectores del público de que los actores negros sólo son "reconocidos" tras ganar un Oscar. "Eso es pura palabrería. No se traduce en nada real", responde tajantemente.

"No quieres verte en la situación de pensar: ¡ah! Ese es el proyecto de la diversidad. Sólo quieres hacer un buen proyecto como persona negra. No te consideras un ser exótico en sí mismo. Sólo vives tu vida", explica el actor que cierra con una reflexión sobre su día a día. "Te levantas, te vistes como todo el mundo. Sólo dices: esta es mi contribución. Esta es mi historia. Este es mi trabajo", concluye.