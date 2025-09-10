Mads Mikkelsen se reune con el creador de Hannibal para cazar monstruos asesinos en el tráiler de Dust Bunny

MADRID, 10 Sep. (CulturaOcio) -

Mads Mikkelsen ha vuelto a ponerse bajo las órdenes de Bryan Fuller, showrunner de Hannibal, protagonizando el primer largometraje que el realizador dirige, Dust Bunny, que ya tiene tráiler. Y en esta ocasión, el actor que encarnara al icónico psicópata caníbal en la aclamada ficción de Fuller no da vida a un villano, sino a un mercenario encargado de dar caza a los monstruos... tanto humanos como no humanos.

"¿Qué viste?", comienza preguntando el personaje de Mikkelsen en el adelanto. "Un monstruo bajo mi cama", le responde convencida una niña sentada enfrente de él. Cuando el hombre se interesa por la opinión de sus padres, cuestionando si también creen en monstruos, la pequeña responde que "ahora sí". Y es que, según muestran las imágenes, algo o alguien atacó a los padres en medio de la noche.

La niña acerca entonces al personaje de Mikkelsen un fajo de billetes, preguntando si será suficiente para matar a un monstruo, convencida de que su misterioso vecino, en realidad un mercenario, ha "matado un montón de cosas".

Aunque el adelanto deja claro que en principio el hombre no cree en la existencia de monstruos, sino que ayuda a la niña porque cree que quienes mataron a sus padres fueron asesinos que lo buscaban a él, también queda patente que la cinta cuenta con un innegable tinte sobrenatural, con lo que las creencias del personaje principal se verán puestas a prueba.

From the monstrous mind of Bryan Fuller comes #DustBunny – in theaters December 5.



Starring Mads Mikkelsen, Sophie Sloan, and Sigourney Weaver. pic.twitter.com/ERCqyw4ZDQ — Roadside Attractions (@roadsidetweets) September 8, 2025

"Dust Bunny es algo increíblemente nuevo y no se parece a nada que haya en el mercado", aseguró Erica Lee, una de las coproductoras del filme, cuando el proyecto fue anunciado hace tres años. "Mads aporta una calidad única a cada personaje al que da vida y su papel en Dust Bunny no será una excepción. Estamos muy contentos de traer este año al American Film Market un regreso al cine de terror familiar de los años 80, un género muy querido por muchos", añadió por su parte Kristen Figeroid, directora general y vicepresidenta ejecutiva de Sierra/Affinity, empresa que se encarga de las ventas a nivel global.

Dust Bunny está protagonizada por Mikkelsen, Sophie Sloan y Sigourney Weaver. Completan el elenco David Dastmalchian, Rebecca Henderson y Sheila Atim, entre otros. Está previsto que la cinta llegue a los cines (al menos a los estadounidenses) el próximo 5 de diciembre.