¿Lobezno en Doctor Strange 2 de Marvel? El creador de Deadpool echa más leña al fuego

MADRID, 18 Abr. (CulturaOcio) -

Mucho se ha especulado con el amplio abanico de los personajes del Universo Cinematográfico Marvel que podrían aparecer en la secuela de Doctor Strange. Y, de entre todos ellos, el que más enloquece a los fans es, sin duda alguna, Lobezno. Precisamente, el creador de Deadpool ha bromeado con la posibilidad de que el mutante de las garras de adamantiun protagonice un pequeño cameo en la película protagonizada por Benedict Cumberbatch.

No hay que olvidar que con la presencia ya confirmada de Patrick Stewart encarnando nuevamente al profesor Charles Xavier de los X-Men, son muchos los seguidores marvelitas que esperan que el grupo de héroes mutantes llegue finalmente al UCM, ya sea como los personajes que protagonizaron las películas producidas por Fox... o como una variante de los mismos que debute en la cinta dirigida por Sam Raimi.

Rob Liefeld, conocido por ser el creador en las grapas de Wade Wilson, Deadpool, el mercenario bocazas que encarnó Ryan Reynolds en el cine, quiso responder a los incesantes rumores sobre la aparición de Lobezno en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura.

Según informa de The Direct, después de que Jim Viscardi, periodista de ComicBook.com compartiese en su cuenta de Twitter una imagen del traje de Lobezno completamente fiel a la ya vista en las grapas, en el que decía: "Algún día tendremos a #Wolverine con un traje fiel a los cómics. Cuando llegue...". Un mensaje que valió la respuesta, en tono bromista, de Liefeld.

"Un día es el 5 de mayo?", contestó Rob Liefeld, socarronamente, aludiendo así a la premiere mundial de Doctor Strange 2 y la posibilidad de que aparezca Lobezno en el filme.

Is one day May 5??? https://t.co/NoEnOcsS7s