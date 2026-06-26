Llega a Filmin MegaDoc, documental de la película más arriesgada de Coppola: "Soy demasiado viejo para este trabajo"

Archivo - Llega a Filmin MegaDoc, documental sobre Megalopolis, la película más arriesgada de Coppola - PHIL CARUSO/FILMING - Archivo

MADRID, 26 Jun. (CulturaOcio) -

Filmin estrena MegaDoc, documental sobre el detrás de cámaras de Megalópolis, la más arriesgada, controvertida y reciente película de Francis Ford Coppola. El próximo 3 de julio Mike Figgis, director del documental, se adentrará en los entresijos del rodaje y estreno de la película más ambiciosa de la carrera del cineasta responsable de títulos como Drácula, El padrino o Silencio.

El filme, que se estrenó en el Festival de Venecia, seguirá paso a paso el proceso creativo de Coppola, desde los primeros rodajes hasta su paso por el Festival de Cannes. La producción promete ofrecer un acceso exclusivo a los "conflictos entre el director y su elenco así como su inquebrantable lucha por sacar adelante una visión creativa que desafía constantemente los límites de la producción cinematográfica convencional".

MEGALÓPOLIS, UN SONORO BATACAZO EN TAQUILLA

La historia detrás de Megalópolis comenzó mucho antes de que el proyecto comenzara a rodar. Coppola llevaba décadas intentando levantar la película sin éxito, hasta que decidió financiarla él mismo con más de cien millones de dólares procedentes de su negocio vinícola.

Una apuesta valiente, desde el punto de vista tanto creativo como económico, que no se vio refrendada con el favor del público. El filme terminó su andadura en cines con apenas 12 millones de dólares de recaudación.

Cuando Mike Figgis vió la noticia de que Coppola volvía a intentar sacar adelante el proyecto, le envió un mensaje felicitándole y ofreciéndose, sin mucha esperanza, a documentar el proceso. El director terminó sorprendido cuando, meses después, recibió una invitación a incorporarse a la preproducción.

MegaDoc registra el día a día de un rodaje en permanente transformación, entre esos momentos, el documental dibuja un retrato de un director que continúa arriesgándolo todo para seguir su propia visión. Te lo digo, Mike: soy demasiado viejo y gruñón para este tipo de trabajo", le confiesa Coppola en uno de los momentos que recoge el documental.