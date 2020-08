Liga de la Justicia vs Superman por Zack Snyder, antes del tráiler de la DC FanDome

MADRID, 12 Ago. (CulturaOcio) -

La versión de Zack Snyder de Liga de la Justicia promete ser muy diferente a la que se proyectó en cines. Y como tal, una de las secuencias más esperadas del Snyder's Cut es la que enfrenta a Superman con el resto de miembros del equipo. Aún no se sabe cómo de distinta será la escena, pero el director ya la está editando en la sala de montaje.

Entre los muchos cambios que incluirán la versión del director, como la presencia de Darkseid, se encuentra la versión de Superman con su legendario traje negro. Snyder ha compartido una foto en Twitter en la que aparece el editor de color Stefan Sonnenfeld frente a las pantallas de montaje preparando el tráiler que se proyectará en la DC FanDome de la próxima semana.

Aunque la imagen que aparece en el ordenador no da pistas de las sorpresas que incluirá el cineasta, sí se pueden apreciar los pies de Cyborg, en un fotograma fácilmente reconocible de la secuencia en la que Superman, recientemente resucitado, se enfrenta a sus compañeros con la mente enajenada.

Working with Stefan down at CO3 getting ready for DC FanDome. pic.twitter.com/smZ9q6hOzg