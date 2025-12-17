Archivo - Leo Harlem viaja a África para adoptar un nuevo hijo en el caótico tráiler de La familia Benetón +2 - ATRESMEDIA - Archivo

MADRID, 17 Dic. (CulturaOcio) -

La familia Benetón +2, secuela de la comedia familiar protagonizada por Leo Harlem y el Langui, llegará a los cines el próximo 17 de abril. La película, que volverá a contar con Joaquín Mazón como director, ya ha lanzado un primer tráiler, que adelanta el nuevo reto al que tendrá que enfrentarse esta peculiar familia.

En el avance, de poco más de un minuto de duración, el personaje de Harlem se encuentra de imprevisto con un bebé en los brazos que, le dicen, se apellida Benetón.

"Mira qué casualidad, como yo", exclama inocentemente Toni, sin darse cuenta de que el niño pasará a formar parte de su hogar... junto a su hermano. Así, el clan al completo se embarca en un viaje hacia África a encontrarse con el nuevo integrante de la familia.

Completan el reparto de la cinta, junto a Harlem y el Langui, los niños Alí Dia, Diego Montejo, Gala Bichir, Meilin Chen y Kamsiyochi Ngene. Además, retoman sus papeles en la película Pepe Viyuela, Llum Barrera e Iñaki Miramón, que cuenta con las incorporaciones de Enrique Villén y Anabel Alonso y la colaboración especial de los Masaka Kids.

"Cuando Toni Benetón (Leo Harlem) cree que tiene todo bajo control en su entrañable y divertida familia multicultural, la llegada de dos nuevos bebés pondrá patas arriba la casa y a toda la familia. Los problemas crecen por partida doble, pero las aventuras también", reza la sinopsis de la película.

En palabras de Joaquín Mazón, director del filme, "hacer una segunda parte de una película que fue un éxito es un reto importante". "Pero nos hemos propuesto hacer honor a su título y La familia Benetón +2 va a ser el doble de divertida, el doble de caótica y el doble de emotiva", afirma el cineasta que promete "una película que superará las expectativas".