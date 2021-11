Lady Gaga responde a la polémica sobre su acento en La casa Gucci: "¿Qué otra cosa podía hacer?"

MADRID, 12 Nov. (CulturaOcio) -

El 26 de noviembre llega a los cines La casa Gucci, cinta de Ridley Scott que gira en torno al asesinato de Maurizio Gucci. Lady Gaga da vida a Patrizia Reggiani, y el acento italiano que ha adoptado para el papel está generando mucho revuelo.

La intérprete reveló que se había tomado muy en serio su trabajo, hasta el punto de que hablaba con acento y actuaba como el personaje fuera del set. Ahora la artista se ha pronunciado sobre la excesiva atención que se está prestando a este detalle.

“Si soy honesta, siento que se ha vuelto muy sensacionalista todo esto de haber trabajado en mi acento durante tanto tiempo y de estar dentro del personaje durante tanto tiempo. Creo que hubiera sido peor si no lo hubiera practicado tanto. Habría sido más difícil para mí entrar y salir del personaje en el set que permanecer en él”, contó a New York Times.

Además, la protagonista explicó que la pandemia de coronavirus tiene mucho que ver en esta decisión de permanecer en el personaje. “¿Qué otra cosa podía hacer cuando volvía a mi habitación de hotel?”, se preguntó.

También compartió cómo intentó desvincularse de Reggiani tras el rodaje. “Cuando me subí a ese avión de regreso de Italia tiré mis cigarrillos. Tiré el alcohol, aterricé en Los Ángeles y limpié mi vida porque ya no podía vivir de esa manera", dijo. “Sentí como se sentía Patrizia, una vida sin Gucci no era una vida que valiera la pena. El mejor momento de su vida fue ser una Gucci y puedo decir, al terminar esta película, que el mejor momento de mi vida fue ser una Gucci. Así es como se alinean el arte y la vida”, explicó.

Además, Lady Gaga aclaró en otra entrevista con The Associated Press que pasó unos seis meses trabajando en el acento y otros tres y medio en el personaje. "No sé si alguna vez ella me abandonará por completo", dijo, refiriéndose a su personaje.