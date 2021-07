La extrema transformación de Jared Leto para Gucci desata la locura: "Es Vicente del Bosque" o "De Joker a Pingüino"

MADRID, 30 Jul. (CulturaOcio) -

Ridley Scott dirige La casa Gucci, una película sobre la historia de la familia Gucci, con Al Pacino y Jeremy Irons como los hermanos Aldo y Rodolfo Gucci, además de contar con Jared Leto y Adam Driver interpretando a sus hijos, Paolo y Maurizio Gucci y Lady Gaga como Patrizia Reggiani.

La cinta, que llegará en otoño, ha presentado su primer tráiler, en el que, sin duda, todas las miradas han ido directamente hacia el personaje que encarna Leto.

El actor que encarnó a Joker en el Universo DC aparece completamente irreconocible, caracterizado como Paolo Gucci, con bastantes kilos más, una nariz mucho más grande y mucho menos pelo del que tiene acostumbrado a su público.

El intérprete, que ya ha mostrado cambios radicales de imagen en otros títulos, como Dallas Buyers Club, con el que ganó el Oscar al mejor actor, o en El asesinato de John Lennon, ha logrado que los fans inunden las redes sociales con comentarios jocosos sobre su transformación extrema, en los que se le compara con Danny DeVitto, el Pingüino o incluso con el exseleccionador español Vicente del Bosque.

"El agente de Jared Leto: 'Tenemos un nuevo proyecto que puede ser para ti. Tendrás que llevar prótesis y maquillaje. La película va de...' Jared Leto: Estoy dentro, hijo de perra'", explicaba en una conversación imaginaria un tuitero.

