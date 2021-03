"Señor y señora Gucci": Primeras imágenes de Adam Driver y Lady Gaga en el biopic dirigido por Ridley Scott

MADRID, 10 Mar. (CulturaOcio) -

Ridley Scott ya rueda House of Gucci, biopic que girará en torno al asesinato de Maurizio Gucci. Lady Gaga, quien dará vida a Patrizia Reggiani, ha compartido la primera imagen del set, imagen en la que también aparece Adam Driver.

"Señor y señora Gucci", se puede leer junto a la foto, en la que aparecen los protagonistas en un paisaje nevado. Driver encarnará a Maurizio Gucci, fallecido en el año 1995, y Lady Gaga será su esposa en la ficción. La película está basada en la historia real de Reggiani, quien fue juzgada y condenada por orquestar el asesinato del ex director de la casa de moda Gucci.

Gucci abandonó a Reggiani en 1985 por una mujer más joven después de 12 años de matrimonio. Reggiani fue juzgada y declarada culpable de planear el asesinato de su exmarido en su oficina en Italia en 1995. Se ganó el apodo de Viuda Negra durante el juicio y cumplió 18 años antes de ser liberada de prisión en 2016.

El guion de la cinta está escrito por Roberto Bentivegna, quien se ha basado en el libro The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed de la autora Sara Gay Forden.

Completan el reparto Jeremy Irons en el rol de Rodolfo, padre de Maurizio; Al Pacino como Aldo Gucci, tío del protagonista; Jared Leto como Paolo Gucci; Camille Cottin como Paola Franchi; y Youssef Kerkour como Nemir Kirdar.

Además de esta instantánea compartida por la cantante, en Twitter están circulando imágenes tomadas en el rodaje del filme, que está teniendo lugar en Italia. Las fotos fueron hechas en la misma localización y muestra a los protagonistas esquiando. House of Gucci, dirigida por Ridley Scott, llegará a los cines el 26 de noviembre de 2021.