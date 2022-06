Kristen Bell anuncia "oficialmente" Frozen 3

MADRID, 21 Jun. (CulturaOcio) -

Kristen Bell ha anunciado "oficialmente" 'Frozen 3'. La actriz, en plena promoción de libro infantil 'The World Needs More Purple Schools', ha confirmado que hay en marcha una tercera entrega de la saga de Disney... eso sí, lo ha hecho con algo de trampa. La intérprete ha confirmado la noticia, señalando que tiene "cero autoridad" para poder hacerlo.

Dicho en otras palabras: no hay nada concreto hasta que Disney confirme la noticia. Ha sido en su visita en 'The Tonight Show with Jimmy Fallon' donde Bell ha hecho saltar la liebre. "Me gustaría anunciar oficialmente, sin autoridad alguna, 'Frozen 3'", declaró cuando le preguntó Fallon sobre una posible tercera entrega de la franquicia.

"Por favor, tened en cuenta que he dicho, sin autoridad alguna, porque yo no puedo decir nada, porque no estoy a cargo de ello", añadió, dejando claro que ella, ante todo, solo es la actriz de doblaje de Anna, lo que significa que es una de las últimas de enterarse dentro del equipo.

Cuando Fallon quiso indagar más sobre si hay algo en marcha, Bell ahí sí se mostró evasiva. "Bueno, ya sabes, tengo que mantener el misterio. Solo sé que Idina [Menzel, quien pone la voz a Elsa] dijo recientemente que estaría encantada de estar en otra entrega y creo que, si todos queremos hacerlo, ¿a qué estamos esperando? Hagámoslo", respondió.

Aunque Bell no haya podido decir nada realmente, más allá de una muestra de buenas intenciones, cabe recordar que la Casa del Ratón podría anunciarlo en uno de sus eventos más esperados, la D23, que tiene previsto celebrarse entre el 9 y el 11 de septiembre. No sería extraño que Disney se animase con una tercera parte en cines o un spin-off pensado para Disney+, dado el éxito de las dos entregas de la franquicia, las cuales obtuvieron entre ambas más de 2.730 millones de dólares en todo el mundo.