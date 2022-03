La reacción de Idina Menzel (Frozen) al desgarrador vídeo de una niña ucraniana cantando Let It Go en un búnker

MADRID, 7 Mar. (CulturaOcio) -

Idina Menzel, conocida más allá de Broadway por ser la voz cantante de Elsa en la saga 'Frozen', no ha dudado en reaccionar al vídeo de una niña ucraniana que cantó el emblemático tema 'Let It Go' en un búnker para dar un poco de luz en medio de la guerra. La artista ha dado así su apoyo expreso tanto a la pequeña como al pueblo ucraniano.

Han pasado más de 11 días desde que el presidente ruso Vladimir Putin comenzara la invasión de Ucrania, dejando a su paso la destrucción de escuelas, hospitales y viviendas, provocando la muerte de miles de personas, el desplazamiento de poblaciones enteras y una crisis de refugiados en Europa que ha provocado que más de 1,5 millones de ucranianos abandonasen su país. A pesar de la tragedia, son muchos los ciudadanos que intentan buscar un momento de sonrisa.

Por eso, el vídeo de una niña llamada Amelia cantando, de forma improvisada, la canción de 'Frozen' ha despertado el ánimo tanto de sus conciudadanos como del resto del mundo. De ahí, que Idina Menzel no dudase en dar su apoyo en redes sociales tanto a la pequeña como a todos los que están padeciendo los bombardeos y la masacre provocada por Putin.

We see you. We really, really see you. 💙💛 https://t.co/Vhln1MjXpX — Idina Menzel (@idinamenzel) March 7, 2022

"Te vemos. Realmente, te vemos, os vemos", escribía la artista. Menzel, de origen judío y de ascendencia rusa, no ha dudado en mostrar así su solidaridad con el pueblo ucraniano. El tema 'Let It Go' es una de las canciones más reconocidas de los clásicos Disney actuales, ganador de un Oscar a la mejor canción original y llegó a entrar en el top 10 del Billboard Hot 100.