Kraven caza al Spider-Man de Tom Holland... en este brutal fan-art

Aaron Taylor-Johnson será el implacable cazador Sergei Kravinoff en Kraven The Hunter, que llegará a las salas el próximo 6 de octubre. Y mientras se acerca la fecha de estreno, un artista ha cumplido el sueño de muchos fans al plasmar en un salvaje fan-art al Spider-Man de Tom Holland, enfrentándose al letal villano en lo que sería un posible crossover en la gran pantalla entre ambos personajes.

Tras el desgarrador tráiler sin censura de Kraven The Hunter, no son pocos a los que les gustaría ver juntos en una película, al trepamuros de Holland y al implacable mercenario de Johnson. Por eso, el ilustrador conocido como @agtdesign ha compartido a través de su cuenta en Instagram una imagen en la que, como si fuese una de las películas del Spiderverse ha retratado a Spider-Man cayendo a merced de Sergei Kravinoff, mejor conocido como Kraven el Cazador.

Así, esta ilustración muestra cómo, enfundado en su traje de Spider-Man, pero desenmascarado, el Peter Parker de Holland, fatigado por el combate, parece encontrarse paralizado por el miedo. Una ventaja que, sin duda, le ha resultado provechosa al Kraven de Taylor-Johnson, quien lo ha convertido en su presa agarrándole el rostro con sus feroces manos.

Pese a no ser más que un mero fan-art, un posible crossover en el cine entre Spider-Man y Kraven no resulta algo tan impensable o descartable. Una manera en la que Sony podría reunir en una película a Peter Parker y Sergei Kravinoff sería haciendo que el trepamuros saltase al universo en el que Venom y Kraven The Hunter tienen lugar. Y aunque Taylor-Johnson ya apareció en el UCM dando vida a Quicksilver en Vengadores: La era de Ultron, Marvel podría aprovechar la trama planteada en Sin camino a casa, en la que varios villanos del héroe arácnido llegaban desde varias realidades alternativas y postular a Kravinoff como el gran antagonista de Spider-Man 4, logrando así, que Taylor-Johnson regrese al UCM.

Sin embargo, todavía queda mucho para que llegue la cuarta entrega de Spider-Man con Tom Holland como protagonista. La producción de la película, que ya había comenzado el pasado mes de febrero con la escritura del guion, se ha visto retrasada por la huelga de guionistas de Hollywood que, desde hace ya varias semanas, también ha paralizado otras producciones como la serie de Daredevil: Born Again que tenía previsto su estreno para principios o mediados de 2024.