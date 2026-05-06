Kira Miró y Salva Reina, padres por sorpresa en el tráiler de Tres de más, comedia que ya tiene fecha de estreno - WARNER BROS./ ATRESMEDIA CINE

MADRID, 6 May. (CulturaOcio) -

Tres de más, la comedia familiar dirigida por Mar Olid (Sin cobertura, Aída) y que llegará a los cines el 24 de julio, ha lanzado su tráiler. Protagonizada por Kira Miró (Machos alfa, Los abrazos rotos) y Salva Reina (La isla mínima, El 47) en los papeles de Julia y Ernesto, la película sigue los pasos de un matrimonio que se convierten en padres por sorpresa al toparse con tres menores que aseguran ser sus hijos.

"¿Por qué la gente que tiene hijos está amargada?", le pregunta Julia a Ernesto al inicio del avance de Tres de más. Ella es una exitosa empresaria; él, un prestigioso chef. Ambos forman una pareja que presume de una vida idílica, alejada de responsabilidades familiares y, aparentemente, de cualquier interés por los niños.

Sin embargo, todo da un giro inesperado cuando la hermana de Julia, interpretada por Marta Hazas (El internado, Velvet), les lanza una misteriosa maldición: "Me encantaría veros de padres una temporada". Y lo que, en principio era tan solo un comentario irónico, se convierte en el detonante de una surrealista situación.

A la mañana siguiente, Julia y Ernesto despiertan y descubren que tres menores viven en su casa y aseguran ser sus hijos. A partir de ese momento, su rutina da un vuelco absoluto: caos y estrés constante con conflictos adolescentes y demás obligaciones propias de la vida familiar.

"Hay algo de la maldición que no estamos entendiendo. Tenemos que comprenderles y fingir que los queremos", le dice Julia a Ernesto en otro momento del adelanto. No obstante, a medida que avanza el tráiler, las imágenes muestran que la pareja comienza a adaptarse e incluso a encariñarse con su inesperada vida familiar.

Tres de más es, en palabras de su directora, Mar Olid, "una película que nace de la adaptación de una película italiana". La cinta, que cuenta con la participación de Atresmedia, es un remake de la exitosa comedia italiana Tre di troppo del humorista italiano Fabio De Luigi. Olid la describe como "un viaje muy interesante y tiene humor, bailes, actuaciones de fin de curso, deporte, risas".

"Cuando me ofrecieron la película encontré muchos ingredientes para la comedia, para la ternura y la evolución personal", explica la cineasta. Además, destaca "como dos seres humanos que solo piensan en ellos y en su bienestar, pueden cambiar gracias al amor incondicional de dos niñas y un niño".

"Julia y Ernesto lo tienen todo: una relación envidiable, carreras de éxito y, sobre todo, una vida ideal sin hijos. Sin embargo, un día despiertan y se encuentran con tres niños que insisten en llamarlos mamá y papá. Su vida perfecta se ha esfumado. De la noche a la mañana tendrán que aprender a ser padres mientras tratan de descubrir de dónde han salido esos niños y cómo pueden librarse de ellos", adelanta la sinopsis oficial de la serie que cuenta con guion firmado por Efrén Tarifa y Almudena Vázquez.

Además de Miró, Reina y Hazas, completan el reparto Luna Fulgencio (Padre no hay más que uno, Durante la tormenta), Ian Cortegoso (Un hijo), la debutante Adriana Bidae o Antonio Pagudo (La que se avecina, Bajo terapia). A esta lista se suman otros nombres como David Lorente (Antidisturbios, El reino), Carmen Ruiz (Spanish movie, Es por tu bien), Raquel Guerrero (Machos alfa, El casoplón), Félix Gómez (Las trece rosas, Al salir de clase), Norma Ruiz (La que se avecina, Yo soy Bea) y Adam Jezierski (Gordos, Física o química).