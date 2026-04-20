Machos Alfa acabará tras su temporada 6, que ya está en pleno rodaje

Archivo - MACHOS ALFA S04 Gorka Otxoa as Santi in episode 38 of MACHOS ALFA S04. Cr. Manuel Fiestas/Netflix 2025 - NETFLIX - Archivo

MADRID, 20 Abr. (CulturaOcio) -

Tras el estreno de su quinta temporada el pasado mes de abril, Machos Alfa ya ha comenzado el rodaje de su sexta entrega que, tal y como ha confirmado Netflix, será la última. Esta tanda final de episodios de la comedia creada por los hermanos Laura y Alberto Caballero aún no cuenta con fecha de estreno.

Además, Netflix ha anunciado que Machos Alfa se despedirá a lo grande. Y es que la sexta y última temporada de la comedia de los responsables de títulos como Aquí no hay quien viva o La que se avecina superará en extensión a sus predecedoras y constará de diez episodios.

"Cuatro hombres que aspiraban a ser el ejemplo perfecto de la nueva masculinidad y han acabado convertidos en un tutorial de todo lo que no hay que hacer. En esta despedida, Pedro, Raúl, Santi y Luis intentan ser hombres nuevos, padres ejemplares y aliados impecables... pero la deconstrucción, una vez más, se les resiste", adelanta la descripción de la última temporada proporcionada por Netflix.

Fernando Gil, María Hervás, Raúl Tejón, Kira Miró, Gorka Otxoa, Paula Gallego, Fele Martínez y Raquel Guerrero vuelven en esta temporada final. Completan el reparto Cayetana Cabezas, María Adánez, Patricia Conde, María Romanillos, Joaquín Reyes y Manuela Velasco.

La sexta temporada ha sido creada por Alberto Caballero y Laura Caballero, quien también dirige, y producida por Contubernio Films.