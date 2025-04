MADRID, 16 Abr. (CulturaOcio) -

El actor Kevin Spacey ha vuelto a encarnar a Frank Underwood, el personaje de House of Cards, la serie que protagonizaba y de la que fue despedido en noviembre de 2017 tras cinco temporadas a raíz de varias acusaciones de agresión sexual. Ahora, el actor ha aparecido en un vídeo promocional del nuevo monólogo de humor de Tim Dillon en Netflix, un especial titulado I'm Your Mother.

"Vosotros, los 'podcasters', os creéis que habéis heredado el reino", le dice Spacey a Dillon en el clip, publicado por el propio Dillon en X. "Susurrando en sus oídos, influyendo en las elecciones, haciendo girar la verdad como si fuera algodón de azúcar... cuando en realidad no sois más que un puñado de payasos haciendo malabarismos con viagra y tónico capilar".

"¿Frank Underwood? Creía que estabas muerto", le responde Dillon. "Estoy tan muerto como John McCain", afirma Spacey, que no tarda en intentar chantajear a Dillon. No obstante, sus planes pronto se ven frustrados, pues este le dice que ya ha publicado todas esas pruebas con las que intentaba coaccionarle, alegando que en Internet "no tenemos chantaje; tenemos contenido".

